В Ассоциации цифровых платформ оценили последствия атак на дата-центр «Яндекса»

Как пояснили в АЦП, подобные технические проблемы не всегда исчезают сразу после восстановления доступа. Оценить масштабы повреждений сложно из-за того, что при тушении пожара могло пострадать оборудование. «Компания пока... не готова подтвердить возможность восстановления оборудования. Для цифрового бизнеса это существенно сложнее обычного сбоя, который устраняется за несколько часов»,— прокомментировали в ассоциации.