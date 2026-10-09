В Ассоциации цифровых платформ оценили последствия атак на дата-центр «Яндекса»
09.10.2026, 12:30
Неопределенность с дальнейшей работой дата-центра «Яндекса», который накануне подвергся атаке БПЛА, сохраняется, сообщили «Ъ» в Ассоциации цифровых платформ (АЦП). По ее данным, проблемы с инфраструктурой могут нарушить работу партнеров, обмен данными и проведение операций.
Как пояснили в АЦП, подобные технические проблемы не всегда исчезают сразу после восстановления доступа. Оценить масштабы повреждений сложно из-за того, что при тушении пожара могло пострадать оборудование. «Компания пока... не готова подтвердить возможность восстановления оборудования. Для цифрового бизнеса это существенно сложнее обычного сбоя, который устраняется за несколько часов»,— прокомментировали в ассоциации.
8 октября под удар БПЛА попал дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области. На объекте произошел пожар, затронувший инфраструктуру. После инцидента наблюдались сбои в Рунете: в работе отдельных сервисов «Яндекса», сайтов СМИ, девелоперских компаний, соцсетей и онлайн-кинотеатров. Сегодня утром был поврежден дата-центр «Яндекса» в Калуге.