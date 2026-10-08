Главные новости за 8 октября. Кавказ
08.10.2026, 22:00
Стоимость отопления на Ставрополье в период с 1 октября 2026 года выросла на 23,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 4 304,14 руб. за Гкал. Это наиболее заметное изменение среди отслеживаемых в еженедельном мониторинге товаров и услуг. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
В России к 1 октября 2026 года по договорам с господдержкой застраховано 10,4 млн га посевных площадей, или 13,8% от их общего объема. Годом ранее показатель составлял 10,1 млн га и 13,2% соответственно. При этом площадь, застрахованная от риска чрезвычайных ситуаций, за год сократилась на 6,5%, до 4,5 млн га. Об этом участники профильного заседания на выставке «Золотая осень» рассказали корреспонденту «Ъ-Кавказ». .
Дресс-код действует почти у половины работающих жителей Северо-Кавказского федерального округа, а средние расходы на рабочую одежду составляют 9 093 руб. в месяц. Такие данные приводят «Авито Работа» и «Авито Товары»: компании опросили 10 тыс. россиян, но не раскрыли дату проведения исследования и методику расчета средней суммы.
Грузовая инфраструктура Северо-Кавказской железной дороги демонстрирует устойчивое наращивание мощностей: по итогам трех кварталов 2026 года совокупный объём переваленных грузов перешагнул отметку в 2 млн тонн. Квартальная динамика оказалась ещё убедительнее — в сентябре терминалы сети приняли и отправили 317 тыс. тонн, что на 29,9% превышает результат того же месяца прошлого года. Соответствующие данные распространила пресс-служба магистрали.
Карачаево-Черкесия рассчитывает собрать в 2026 году более 25 тыс. тонн яблок в промышленных садах. К 8 октября аграрии убрали 7,3 тыс. тонн — 29,2% от плана. Средняя урожайность достигла 28 тонн с гектара, сообщил республиканский минсельхоз.
С 29 сентября по 5 октября средняя цена свежих помидоров в Ставропольском крае выросла на 9,15% — до 154,33 руб. за килограмм. Это самое заметное недельное изменение среди продуктов в опубликованном Северо-Кавказстатом мониторинге.
Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление банка о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Тара» (Буденновск), специализирующегося на производстве пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Администрация Каспийска отменила семь разрешений на строительство после вмешательства городской прокуратуры. В перечень вошли два апарт-отеля, многоэтажный многоквартирный дом, два торговых центра, дом отдыха и здание для автодрома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.