Прокуратура Дагестана отменила семь разрешений на строительство в Каспийске
08.10.2026, 19:14
Администрация Каспийска отменила семь разрешений на строительство после вмешательства городской прокуратуры. В перечень вошли два апарт-отеля, многоэтажный многоквартирный дом, два торговых центра, дом отдыха и здание для автодрома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Прокуратура города проверила, как муниципальные власти соблюдают земельное и градостроительное законодательство. Проверка выявила, что администрация выдала разрешения на все семь объектов без договоров технологического присоединения с ресурсоснабжающими организациями. Прокуратура признала разрешения незаконно выданными и приняла меры, после которых городские власти их отменили.
Так, под отмену попали разрешения на строительство двух гостиничных объектов апартаментного типа и одного многоквартирного дома. Ещё два разрешения касались торговых центров. В списке также оказались дом отдыха и здание, предназначенное для автодрома. Всего прокуратура насчитала семь разрешительных документов.
Проверка затронула сразу несколько видов застройки — гостиничную, жилую, торговую и связанную с отдыхом и автоспортом. Основанием для вмешательства стало отсутствие договоров на технологическое присоединение объектов к инженерным сетям. После мер прокуратуры администрация отменила все семь разрешений.
Прокуратура Дагестана сообщила о результатах проверки и ее итогах: разрешения на строительство двух апарт-отелей, многоквартирного дома, двух торговых центров, дома отдыха и здания для автодрома отменены.
История укладывается в более широкий конфликт вокруг градостроительных решений в городе. В 2024 году прокуратура уже добивалась отмены разрешения на многоэтажный жилой дом в микрорайоне №11: тогда ведомство сообщило о превышении допустимой высоты и отсутствии разработанных парковочных мест. В другом деле Верховный суд Дагестана рассматривал спор о земельных участках, чье разрешённое использование меняли с размещения автотранспорта на офисную застройку, а затем на гостиницы.