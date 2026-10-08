Прокуратура Дагестана отменила семь разрешений на строительство в Каспийске

История укладывается в более широкий конфликт вокруг градостроительных решений в городе. В 2024 году прокуратура уже добивалась отмены разрешения на многоэтажный жилой дом в микрорайоне №11: тогда ведомство сообщило о превышении допустимой высоты и отсутствии разработанных парковочных мест. В другом деле Верховный суд Дагестана рассматривал спор о земельных участках, чье разрешённое использование меняли с размещения автотранспорта на офисную застройку, а затем на гостиницы.