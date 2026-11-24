Норвегия не выдала визы российским конькобежцам
Российским конькобежцам отказали в выдаче виз для участия в этапе Кубка мира в Норвегии. Об этом рассказал ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
«Мы подали документы, а они сообщили: "Визы мы вам не дадим"»,— передал господин Гуляев позицию норвежских властей.
Этап Кубка мира в Ставангере пройдет 12 декабря. Норвегия с 16 ноября ограничила въезд в страну спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях. В МИД России назвали это дискриминацией по национальному признаку. Российские конькобежцы пропустят и декабрьский этап Кубка мира в Нидерландах из-за невыдачи виз. Выдавать визы российским спортсменам также отказались Швеция и Финляндия.