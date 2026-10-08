В СКФО на рабочую одежду тратят 9 тысяч рублей в месяц
08.10.2026, 14:28
Дресс-код действует почти у половины работающих жителей Северо-Кавказского федерального округа, а средние расходы на рабочую одежду составляют 9 093 руб. в месяц. Такие данные приводят «Авито Работа» и «Авито Товары»: компании опросили 10 тыс. россиян, но не раскрыли дату проведения исследования и методику расчета средней суммы.
Результаты по СКФО приводит региональная версия исследования; федеральные цифры отличаются. По данным исследования, 48% опрошенных в СКФО сталкиваются на работе с требованиями к внешнему виду. У 28% правила ограничиваются запретом на шорты и слишком открытую одежду, у 20% действует строгий дресс-код: деловой стиль или установленная форма. Наиболее часто строгие требования называют сотрудники госструктур, охранных предприятий и правовой сферы — 50%, а также производств и промышленных предприятий — 35%. Демократичные правила чаще встречаются в ИТ, маркетинге и коммуникациях — 42%, а также в медицине, образовании и культуре — 36%.
Положительно к дресс-коду относятся 42% жителей округа, нейтрально — 25%. Еще 12% считают такие правила оправданными в профессиях, где важны единый стандарт, безопасность или гигиена. Отрицательно высказываются 16%; чаще это работники ИТ, маркетинга и коммуникаций (19%), сельского хозяйства (18%), строительства и ремонта (15%).
Самый распространенный рабочий гардероб — классическая одежда: рубашки, брюки и другие базовые вещи — ее выбирают 25% респондентов. Базовые вещи нейтральных цветов предпочитают 22%, спортивную или максимально удобную одежду — 20%. Джинсы и повседневный стиль выбирают 19%; столько же говорят, что рабочий гардероб почти не отличается от обычного. Униформу носят 18%.
При покупке одежды для работы 60% прежде всего смотрят на удобство и комфорт. Внешний вид важен для 30%, качество материалов — для 25%. Возможность сочетать вещь с разной одеждой учитывают 20%, цену — 17%, соответствие дресс-коду — 15%. Семь из десяти россиян, по данным компаний, покупают рабочую одежду самостоятельно.
До 2 тыс. руб. в месяц на нее тратят 17% участников опроса, от 2 001 до 5 тыс. руб. — четверть. Еще 17% расходуют от 5 001 до 10 тыс. руб., а 14% — больше 10 тыс. руб. Авторы исследования также отмечают возрастной разрыв: россияне 18–24 лет чаще выбирают яркие вещи и необычные сочетания, чем респонденты 35–44 лет, — 12% против 6%. Молодые участники оценивают расходы на одежду и обувь для работы примерно в 10,6 тыс. руб. в месяц, группа 35–44 лет — в 7,8 тыс. руб.
Опрос посвящен отношению к требованиям к рабочему внешнему виду и повседневному выбору одежды. Публикации с результатами не указывают, как именно сформировали выборку в СКФО и насколько она представительна для всего округа. Для сравнения, в общероссийской публикации по тому же опросу «Авито» сообщило, что дресс-код есть у 55% опрошенных, а средние расходы по стране составляют 8 тыс. руб.