В СКФО на рабочую одежду тратят 9 тысяч рублей в месяц

Результаты по СКФО приводит региональная версия исследования; федеральные цифры отличаются. По данным исследования, 48% опрошенных в СКФО сталкиваются на работе с требованиями к внешнему виду. У 28% правила ограничиваются запретом на шорты и слишком открытую одежду, у 20% действует строгий дресс-код: деловой стиль или установленная форма. Наиболее часто строгие требования называют сотрудники госструктур, охранных предприятий и правовой сферы — 50%, а также производств и промышленных предприятий — 35%. Демократичные правила чаще встречаются в ИТ, маркетинге и коммуникациях — 42%, а также в медицине, образовании и культуре — 36%.