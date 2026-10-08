Урожай яблок в КЧР в 2026 году может превысить 25 тысяч тонн

В опубликованном прогнозе говорится, что сбор яблок вырастет на 15,5% год к году. Такой темп предполагает, что в прошлом году хозяйства собрали около 21,6 тыс. тонн яблок. Однако в доступной публикации ведомства сопоставимый итог именно по яблокам за 2025 год не приведен. Ранее Минсельхоз сообщал о 34 тыс. тонн яблок и груш в совокупности — эту цифру нельзя напрямую сравнивать с нынешним прогнозом только по яблокам.