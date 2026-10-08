Урожай яблок в КЧР в 2026 году может превысить 25 тысяч тонн
08.10.2026, 18:12
Карачаево-Черкесия рассчитывает собрать в 2026 году более 25 тыс. тонн яблок в промышленных садах. К 8 октября аграрии убрали 7,3 тыс. тонн — 29,2% от плана. Средняя урожайность достигла 28 тонн с гектара, сообщил республиканский минсельхоз.
Под промышленными садами в республике занята 1 241 га. Помимо крупных хозяйств, власти поддерживают закладку садов в личных подсобных хозяйствах: в регионе уже насчитывается 552 мини-сада общей площадью 55,2 га, а в этом году планируют добавить еще 72. Государство может возместить до 99% затрат на закладку такого сада. Производителям также доступны компенсации расходов на закладку и уход за многолетними насаждениями и льготные кредиты.
В опубликованном прогнозе говорится, что сбор яблок вырастет на 15,5% год к году. Такой темп предполагает, что в прошлом году хозяйства собрали около 21,6 тыс. тонн яблок. Однако в доступной публикации ведомства сопоставимый итог именно по яблокам за 2025 год не приведен. Ранее Минсельхоз сообщал о 34 тыс. тонн яблок и груш в совокупности — эту цифру нельзя напрямую сравнивать с нынешним прогнозом только по яблокам.
Рост сбора требует расширения хранения. Действующие плодохранилища республики могут единовременно принять до 15 тыс. тонн — примерно 60% от ожидаемого урожая яблок. В сентябре глава КЧР Рашид Темрезов сообщил, что в 2026 году в регионе начнут строить хранилище на 60 тыс. тонн. По его словам, оно должно позволить продавать местную продукцию в течение всего года. Ранее власти оценивали инвестиции в проект примерно в 10 млрд рублей, а начало строительства планировали на 2025 год.
В КЧР уже выращивают плодовые культуры более чем на 1,5 тыс. га, а к 2030 году республика намерена добавить еще 2 тыс. га. Тогда агентство также писало о строительстве логистического хаба вместимостью 60 тыс. тонн. Отдельный инвестиционный проект предусматривает создание суперинтенсивных садов и оптово-распределительного центра: в 2025 году «Кавказ.РФ» сообщал, что первый этап — сад площадью 293 га в Зеленчукском районе — уже переходит к эксплуатации, а проектную мощность ожидают к 2028 году.