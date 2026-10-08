Банк инициировал банкротство производителя пластиковой тары из Буденновска
08.10.2026, 20:18
Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление банка о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Тара» (Буденновск), специализирующегося на производстве пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
В отношении компании введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Виталий Федоренко. Согласно материалам дела, общая просроченная задолженность ООО «Тара» перед банком составляет 24,65 млн руб. Она сформировалась по двум кредитным договорам: от 15.09.2022 на сумму 40 млн руб. — остаток долга 6,89 млн руб.; от 07.06.2023 на сумму 30 млн руб. — остаток долга 17,76 млн руб.
В состав задолженности входят основной долг (22 млн руб.), проценты за пользование кредитом (2,1 млн руб.) и начисленная неустойка (555 тыс. руб.). Обязательства по кредитам были обеспечены залогом коммерческой недвижимости (помещение и земельный участок в Зеленокумске, ул. 50 лет Октября, 99г), а также автомобилем Lada Vesta 2020 года выпуска.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тара» зарегистрировано в 2015 году в Буденновске. Основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Магомед-Шарип Джамаладинов. За 2025 год выручка компании составила — 71,79 млн рублей, убыток — 8,85 млн рублей.
Суд установил, что компания не исполняет обязательства перед кредитором более трех месяцев, а сумма требований многократно превышает установленный законом о банкротстве порог в 2 млн рублей. При этом банк реализовал свое право на обращение в суд без предварительного получения судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке, предварительно опубликовав уведомление о намерении в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Определением суда требования банка включены в третью очередь реестра требований кредиторов как обеспеченные залогом. Сумма штрафных санкций (неустойка) будет учитываться в той же очереди отдельно и подлежит удовлетворению только после погашения основного долга и процентов.
Также суд признал обоснованным требование о возмещении банку расходов по уплате государственной пошлины в размере 285,79 тыс. руб., однако отнес их к требованиям третьей очереди с пониженной очередностью.
Временным управляющим назначен Виталий Федоренко (Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация» «ДЕЛО»).
Следующее заседание по рассмотрению результатов процедуры наблюдения назначено на 9 февраля 2027 года. На временного управляющего возложена обязанность представить суду отчет о финансовом состоянии должника, анализ на предмет оспаривания сделок, реестр кредиторов и протокол первого собрания кредиторов. Определение может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.