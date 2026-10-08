Банк инициировал банкротство производителя пластиковой тары из Буденновска

Суд установил, что компания не исполняет обязательства перед кредитором более трех месяцев, а сумма требований многократно превышает установленный законом о банкротстве порог в 2 млн рублей. При этом банк реализовал свое право на обращение в суд без предварительного получения судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке, предварительно опубликовав уведомление о намерении в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.