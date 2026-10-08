Помидоры на Ставрополье за неделю подорожали на 9,15%
08.10.2026, 18:19
С 29 сентября по 5 октября средняя цена свежих помидоров в Ставропольском крае выросла на 9,15% — до 154,33 руб. за килограмм. Это самое заметное недельное изменение среди продуктов в опубликованном Северо-Кавказстатом мониторинге.
Огурцы за ту же неделю подешевели на 3,22%, до 131,12 руб. за килограмм. Таблица Северо-Кавказстата охватывает средние потребительские цены в крае; ведомство собирает данные в магазинах разных форматов и на рынках.
Рост затронул не только овощи. Пшено подорожало на 3,11%, до 56,87 руб. за килограмм, свекла — на 3,09%, до 42,49 руб. Мясные консервы для детского питания прибавили 2,90% и достигли 1 384,02 руб. за килограмм. Десяток яиц стоил в среднем 108,32 руб. — на 1,49% больше, чем неделей ранее.
Среди продуктов, ставших дешевле, кроме огурцов, Северо-Кавказстат отметил репчатый лук: минус 2,38%, до 48,43 руб. за килограмм. Рис снизился в цене на 1,83%, до 110,74 руб. Сосиски и сардельки подешевели на 1,22%, до 555,20 руб. за килограмм, морковь — на 1,10%, до 40,90 руб.
Цифры отражают средние цены в регионе и недельное изменение по данным наблюдения, а не стоимость конкретных товаров во всех магазинах. Они также показывают разнонаправленность движения внутри одной товарной группы: помидоры резко прибавили, тогда как огурцы подешевели. Ведомство публикует мониторинг регулярно; в него входят продовольственные и непродовольственные товары и отдельные услуги.
На федеральном уровне Росстат оценивал индекс потребительских цен за ту же неделю по наблюдениям в 279 городах и по 110 товарам и услугам. Региональные цифры по отдельным продуктам нельзя напрямую трактовать как общий темп инфляции: для этого Росстат рассчитывает индекс с учетом набора товаров и структуры расходов.