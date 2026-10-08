Помидоры на Ставрополье за неделю подорожали на 9,15%

Цифры отражают средние цены в регионе и недельное изменение по данным наблюдения, а не стоимость конкретных товаров во всех магазинах. Они также показывают разнонаправленность движения внутри одной товарной группы: помидоры резко прибавили, тогда как огурцы подешевели. Ведомство публикует мониторинг регулярно; в него входят продовольственные и непродовольственные товары и отдельные услуги.