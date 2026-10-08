Терминалы СКЖД нарастили грузопереработку на четверть за девять месяцев 2026 года

Позитивная картина вписывается в более широкую тенденцию, характерную для магистрали в целом. Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2026 года по СКЖД было перевезено 59 тыс. тонн продовольственных товаров — в полтора раза больше, чем за сопоставимый период годом ранее. Совокупность этих данных свидетельствует о том, что Северо-Кавказская магистраль последовательно наращивает роль транспортного коридора как для промышленных, так и для потребительских грузов юга РФ.