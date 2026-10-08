Терминалы СКЖД нарастили грузопереработку на четверть за девять месяцев 2026 года
08.10.2026, 16:55
Грузовая инфраструктура Северо-Кавказской железной дороги демонстрирует устойчивое наращивание мощностей: по итогам трех кварталов 2026 года совокупный объём переваленных грузов перешагнул отметку в 2 млн тонн. Квартальная динамика оказалась ещё убедительнее — в сентябре терминалы сети приняли и отправили 317 тыс. тонн, что на 29,9% превышает результат того же месяца прошлого года. Соответствующие данные распространила пресс-служба магистрали.
Структура роста неоднородна: наиболее впечатляющий скачок по итогам января–сентября показали насыпные грузы — плюс 65,7%, тогда как контейнерный сегмент прибавил 10,2%. В сентябрьском срезе лидерство перешло к контейнерам, оборот которых вырос в 2,8 раза, а тяжеловесные грузы увеличились в 1,7 раза.
Заметный вклад в общую статистику внесли отдельные станции. На Элисте в сентябре было переработано порядка 18 тыс. тонн — преимущественно насыпные строительные материалы, поступающие в рамках реконструкции городского аэропорта. Таким образом, крупный инфраструктурный проект напрямую генерирует дополнительную нагрузку на железнодорожный узел.
Станция Каменская зафиксировала сентябрьский показатель свыше 13 тыс. тонн: здесь основной поток составляют металлические заготовки, перегружаемые из вагонов на автотранспорт для последующей доставки на предприятие металлопродукции. Схема взаимодействия железной дороги и автоперевозчиков в данном случае обеспечивает бесперебойное снабжение производства.
Позитивная картина вписывается в более широкую тенденцию, характерную для магистрали в целом. Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2026 года по СКЖД было перевезено 59 тыс. тонн продовольственных товаров — в полтора раза больше, чем за сопоставимый период годом ранее. Совокупность этих данных свидетельствует о том, что Северо-Кавказская магистраль последовательно наращивает роль транспортного коридора как для промышленных, так и для потребительских грузов юга РФ.