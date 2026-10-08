Отопление на Ставрополье с 1 октября подорожало на 24%, водоснабжение — на 22%

Стоимость отопления на Ставрополье в период с 1 октября 2026 года выросла на 23,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 4 304,14 руб. за Гкал. Это наиболее заметное изменение среди отслеживаемых в еженедельном мониторинге товаров и услуг. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».