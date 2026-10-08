Отопление на Ставрополье с 1 октября подорожало на 24%, водоснабжение — на 22%
08.10.2026, 11:00
Стоимость отопления на Ставрополье в период с 1 октября 2026 года выросла на 23,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 4 304,14 руб. за Гкал. Это наиболее заметное изменение среди отслеживаемых в еженедельном мониторинге товаров и услуг. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
Выросли и тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Стоимость кубометра холодной воды увеличилась на 22%, до 83,70 руб., услуги по водоотведению подорожали на 23%, до 46,33 руб. за кубометр. Услуги по снабжению электроэнергией прибавили 11,3%, до 756,65 руб.
Среди продовольственных товаров за неделю с 29 сентября по 5 октября наиболее заметно выросли цены на свежие помидоры. Они подорожали на 9,2%, до 154,33 руб. за кг. Пшено прибавило 3,1%, до 56,87 руб., свекла — 3,1%, до 42,49 руб., гречневая крупа — 1,4%, до 81,08 руб. Десять куриных яиц подорожали на 1,5%, до 108,32 руб.
При этом по ряду продуктов цены снижались. Лук подешевел на 2,4%, до 48,43 руб. за кг, свежие огурцы — на 3,2%, до 131,12 руб., рис — на 1,8%, до 110,74 руб. Сосиски подешевели на 1,2%, до 555,20 руб., полукопченая и варено-копченая колбаса — на 0,8%, до 725,88 руб.
На непродовольственном рынке наиболее заметное снижение зафиксировано по детским спортивным костюмам. Их средняя цена уменьшилась на 4,6%, до 3 240,05 руб. Электропылесосы подешевели на 2,4%, до 6 725,73 руб., колготки — на 1,7%, до 289,37 руб., зубная паста подорожала на 3,5%, до 169,27 руб.
Одновременно кроссовые туфли для детей выросли в цене на 1,6%, до 2 028,42 руб., туалетное мыло — на 1,9%, до 69,82 руб.
В сфере услуг цены на большинство представленных позиций не изменились. При этом плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 0,5%, до 41,62 руб. за кв. м.
Среди туристических услуг наиболее заметно подешевели поездки на отдых на Черноморское побережье России. Их средняя стоимость снизилась на 6,2%, до 55 001,26 руб. Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии подешевели на 3,5%, до 104 385,26 руб. Стоимость проживания в гостиницах категории три звезды снизилась на 2,6%, до 2 036,74 руб. за сутки с человека.
Средняя стоимость санаторного дня практически не изменилась и составила 6 518,42 руб., снизившись на 0,5%. Проживание в гостинице категории одна звезда также осталось практически на прежнем уровне, составив 1 837,75 руб. за сутки.