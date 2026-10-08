В Ставропольском крае застрахован 31% посевных площадей
08.10.2026, 14:04
В России к 1 октября 2026 года по договорам с господдержкой застраховано 10,4 млн га посевных площадей, или 13,8% от их общего объема. Годом ранее показатель составлял 10,1 млн га и 13,2% соответственно. При этом площадь, застрахованная от риска чрезвычайных ситуаций, за год сократилась на 6,5%, до 4,5 млн га. Об этом участники профильного заседания на выставке «Золотая осень» рассказали корреспонденту «Ъ-Кавказ». .
Ставропольский край входит в число регионов с наиболее высоким охватом сельхозугодий страхованием. В 2025 году застрахованная площадь составляла 31% посевов. Такой же показатель был зафиксирован в Тамбовской области. Выше уровень охвата был только в Забайкальском крае, Бурятии, Приморском крае, Томской области, Красноярском крае, Липецкой и Омской областях.
В целом в 2026 году господдержка страхования растениеводства предоставлялась в 62 регионах. В 15 субъектах доля застрахованных площадей превысила 20%. При этом в 38 регионах площадь застрахованных посевов по субсидируемым договорам выросла, а в 24 снизилась. Основной причиной сокращения называют ухудшение финансового положения сельхозпроизводителей. Одновременно подписано распоряжение председателя правительства РФ об увеличении финансирования, что должно поддержать дальнейшее расширение охвата.
Общая площадь застрахованных посевов за год увеличилась на 2,8%, до 10,4 млн га. На страхование по программе «мультириск» пришлось 5,9 млн га, еще 4,5 млн га были застрахованы от риска ЧС. Наиболее заметный рост зафиксирован в Северо-Западном и Центральном округах — на 180,8% и 15,7% соответственно. В Южном округе показатель снизился на 24,4%, в Уральском — на 40,9%.
Страхование от ЧС демонстрирует обратную динамику. К 1 октября 2026 года по этой программе было застраховано 4,5 млн га, или 6% посевных площадей, против 4,8 млн га и 6,3% годом ранее. Господдержка по таким договорам предоставлялась в 52 субъектах. При этом Северо-Западный округ увеличил объем застрахованных площадей в девять раз, а Центральный — на 24,6%. В Южном округе показатель сократился на 41,9%, на Дальнем Востоке — на 17,5%, в Северо-Кавказском округе — на 17,4%.
За последние пять лет площадь посевов, застрахованных от ЧС, увеличилась с 1,3 млн га в 2022 году до 4,5 млн га в 2026 году. Доля охвата за этот период выросла с 1,6% до 6%. При этом число регионов, где объявлялись чрезвычайные ситуации регионального и федерального уровня, менялось следующим образом: 15 в 2022 году, 15 в 2023-м, 31 в 2024-м, 18 в 2025-м и 11 в 2026 году.