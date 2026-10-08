В Ставропольском крае застрахован 31% посевных площадей

За последние пять лет площадь посевов, застрахованных от ЧС, увеличилась с 1,3 млн га в 2022 году до 4,5 млн га в 2026 году. Доля охвата за этот период выросла с 1,6% до 6%. При этом число регионов, где объявлялись чрезвычайные ситуации регионального и федерального уровня, менялось следующим образом: 15 в 2022 году, 15 в 2023-м, 31 в 2024-м, 18 в 2025-м и 11 в 2026 году.