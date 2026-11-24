Пункт мониторинга на Останкинской телебашне позволяет проводить многоуровневые высотные измерения (на восьми уровнях до высоты в 503 м) и оценивать направление переноса воздушных масс без искажений, вносимых городской застройкой. Кроме того, в городе работают четыре температурных профилемера (на юго-западе в районе Саларьево, на востоке в микрорайоне Кожухово, в центре на Якиманке и в районе Останкино), непрерывно сканирующие атмосферу до высоты 1 тыс. м с шагом в 50 м. Каждые пять минут они обновляют профиль температур, помогая ученым фиксировать температурные инверсии — метеорологические явления, формирующие «потолок», препятствующий рассеиванию загрязняющих примесей.