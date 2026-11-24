Чем дышит столица
Как Москва следит за чистотой воздуха
Качество жизни в современном мегаполисе напрямую зависит от состояния атмосферного воздуха. Для контроля за его качеством в Москве развернута комплексная система экологического мониторинга: Мосэкомониторинг ежедневно анализирует десятки тысяч показаний с городских автоматических станций и датчиков на предприятиях. Система позволяет оценивать качество воздуха, выявлять изменения концентраций загрязняющих веществ и предоставлять данные для принятия природоохранных мер.
Состав воздуха под контролем
Основу независимого и достоверного контроля составляет развитая городская сеть Мосэкомониторинга департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Она включает в себя 57 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА). Они расположены в различных функциональных зонах: у автомагистралей, в жилых кварталах, вблизи промышленных объектов и на природных территориях.
В непрерывном режиме Москва круглосуточно измеряет около 20 ключевых параметров воздуха. Загрязняющие вещества, характерные для большинства антропогенных выбросов, анализируются на всей территории города: это прежде всего оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), сумма углеводородных соединений (CHx), взвешенные частицы (РМ10, РМ2.5), диоксид серы (SO2). Содержание специфических загрязнителей, таких как сероводород (H2S) или аммиак (NH3), контролируется вблизи источников, в выбросах которых содержатся такие вещества.
Мелкодисперсным взвешенным частицам уделяется особое внимание: за содержанием фракции PM10 (размерами до 10 микрометров) следят 26 станций, за PM2.5 — 32 станции. В распоряжении специалистов — современные анализаторы, которые позволяют определять содержание во взвешенных частицах 38 элементов, включая 15 тяжелых металлов.
Систему автоматических наблюдений дополняет аналитическая лаборатория, определяющая 120 показателей в воздушной среде. По городу курсируют и мобильные лаборатории. Они выезжают для проведения анализов как в регулярном режиме, так и оперативно по обращениям. В 2025 году передвижные лаборатории обследовали по обращениям жителей 1724 территории города и провели 76 оперативных рейдов.
Данные с автоматических станций и метеорологического оборудования в режиме реального времени поступают в Единый городской фонд данных экологического мониторинга. Специалисты ежедневно проверяют качество более 60 тыс. показателей. Оперативные данные с московских станций находятся в открытом доступе — любой желающий может ознакомиться с ними на сайте ведомства.
Погодный фактор
Состояние приземного слоя воздуха неразрывно связано с погодой: ветер, осадки и перепады температур способны как мгновенно очистить городской воздух, так и на продолжительное время «запереть» смесь загрязнителей у самой земли. Для детального анализа этих процессов в Москве развернута уникальная система метеонаблюдений.
Пункт мониторинга на Останкинской телебашне позволяет проводить многоуровневые высотные измерения (на восьми уровнях до высоты в 503 м) и оценивать направление переноса воздушных масс без искажений, вносимых городской застройкой. Кроме того, в городе работают четыре температурных профилемера (на юго-западе в районе Саларьево, на востоке в микрорайоне Кожухово, в центре на Якиманке и в районе Останкино), непрерывно сканирующие атмосферу до высоты 1 тыс. м с шагом в 50 м. Каждые пять минут они обновляют профиль температур, помогая ученым фиксировать температурные инверсии — метеорологические явления, формирующие «потолок», препятствующий рассеиванию загрязняющих примесей.
Опираясь на эти данные, Мосэкомониторинг составляет прогноз загрязнения на сутки вперед. Для этого используются современные химические транспортные модели с шагом в 2,2 км. А в пожароопасный сезон система дважды в сутки рассчитывает траектории возможного переноса продуктов горения, совмещая метеорологические прогнозы со спутниковыми данными об очагах пожаров по всему Центральному федеральному округу.
Промышленный контроль
Московскую систему контроля качества воздуха дополняют городские промышленные объекты. По состоянию на конец 2025 года системы локального экологического мониторинга контролировали 161 источник выбросов на 52 промышленных предприятиях столицы: 49 предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭЦ, РТС, квартальных теплоэлектростанциях), двух мусоросжигательных заводах и Московском НПЗ.
Каждые 20 минут в городскую информационную систему поступает более 3 тыс. измерений фактических выбросов, что позволяет оперативно реагировать на превышения. Их частота за всю эксплуатацию локального мониторинга (крупнейшие предприятия оснащены им с 2008 года) снизилась более чем в 100 раз.
Прямо сейчас столица реализует масштабный проект по дооснащению автоматическими датчиками новых энергетических мощностей. В 2025 году в тестовом режиме начали поступать данные о выбросах ТЭЦ-27. Целевой показатель проекта — охват автоматическим контролем 96% промышленных выбросов предприятий теплоэнергетики Москвы. Ориентировочный срок реализации — 2027 год.