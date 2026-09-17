У Бехдада все спокойно

Лондонский «Челси» объявил о смене структуры владения. Его покинул Тодд Бёли, ставший лицом консорциума, купившего футбольный клуб у Романа Абрамовича в 2022 году. Полный контроль над «Челси» получила компания Clearlake Capital, и так владевшая контрольным пакетом акций. С ее представителем Бехдадом Эгбали господин Бёли долго и не слишком успешно вел борьбу за влияние, а решил уйти, похоже, из-за проблем партнера. Марк Уолтер, также продавший свою долю в «Челси», подозревается в мошенничестве федеральной прокуратурой США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прежде чем покинуть «Челси», Тодд Бёли (справа) долго конфликтовал с Бехдадом Эгбали — представителем компании Clearlake Capital, владевшей контрольным пакетом акций клуба

Фото: Robin Jones / Getty Images Прежде чем покинуть «Челси», Тодд Бёли (справа) долго конфликтовал с Бехдадом Эгбали — представителем компании Clearlake Capital, владевшей контрольным пакетом акций клуба

Фото: Robin Jones / Getty Images

В ночь на четверг, 17 сентября, футбольный клуб «Челси» объявил о важных изменениях в структуре владения. Clearlake Capital, и так владевшая контрольным пакетом акций, выкупила доли американских бизнесменов Тодда Бёли и Марка Уолтера и получила полный контроль над клубом. Это крайне заметная сделка, поскольку именно господин Бёли возглавлял консорциум, который летом 2022 года за £4,25 млрд приобрел клуб, прежде принадлежавший Роману Абрамовичу и попавший под суровые ограничения в связи с санкциями, наложенными британскими властями на российского предпринимателя.

Параметры новой сделки официально не сообщаются. Газета The Times пишет о сумме около £1 млрд за пакет чуть больше 25%.

О возможной продаже Тоддом Бёли своей доли говорили больше полутора лет. В «Челси», по сути, продолжалась борьба за власть. Clearlake Capital, от лица которой действовал ирано-американский предприниматель Бехдад Эгбали, принадлежало около 61,5%. Чуть меньше 40% удерживали господин Бёли и два его партнера. Помимо Марка Уолтера, это швейцарец Хансйорг Висс, который в субботу отметит 91-й день рождения. Как сообщает The Times, он теперь примкнул к Сlearlake и даже немного нарастил свою долю.

Бехдад Эгбали и Тодд Бёли конфликтовали из-за расхождений во взглядах на развитие клуба. Они по-разному смотрели на трансферную и кадровую политику: серьезнейшие противоречия возникли, например, из-за фигуры бывшего тренера Маурисио Почеттино. Они по-разному смотрели на инфраструктурные проекты: так, господин Эгбали хотел реконструировать стадион Stamford Bridge, а господин Бёли настаивал на постройке новой арены в другой локации на западе Лондона. При этом последний, по данным инсайдеров крупных британских ресурсов, постепенно утрачивал влияние на процессы в «Челси».

Ключевым поводом выхода Тодда Бёли из проекта, кажется, стали проблемы Марка Уолтера. По информации The Wall Street Journal, он находится под следствием федеральной прокуратуры США. Правоохранители расследуют обстоятельства, при которых кредиты на сумму около $20 млрд, выданные одним компаниям, связанным с господином Уолтером, оказались на балансе других контролируемых им предприятий. Бизнесмен подозревается в мошенничестве. Эксперты предполагают, что ему грозит крупный штраф. Это объясняет неожиданную продажу Марком Уолтером баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», приобретенного им всего год назад. Сделка стала рекордной для спортивной отрасли: господин Уолтер получил от Джошуа Кушнера и Боба Айгера $12,5 млрд.

«Челси» от смены структуры владения, видимо, должен выиграть. Хотя бы потому, что теперь более четко определится вектор его развития.

Источники The Times внутри клуба полагают, что перемены позволят ему добиться «более значительного прогресса». Под управлением консорциума «Челси» находился в состоянии перманентной перестройки, стагнировал. Им успели поруководить шесть главных тренеров (без учета временных наставников). Невзирая на безумные — свыше €2 млрд — вложения в усиление состава, он лишь раз финишировал в топ-4 чемпионата Англии и завоевал всего два титула. В мае 2025 года победил в Лиге конференций — третьем по статусу еврокубке. Через полтора месяца выиграл клубный чемпионат мира, участником которого стал благодаря победе в Лиге чемпионов в 2021 году, еще при Романе Абрамовиче.

Спортивная стратегия «Челси» уже мало похожа на принятую Тоддом Бёли вскоре после покупки клуба. Об этом говорит хотя бы прошедшая летняя трансферная кампания. В ней лондонцы отказались от ставки исключительно на молодых игроков, купив в числе прочих игроков ветеранов Данни Уэлбека, Джордана Хендерсона и Эмилиано Мартинеса.

The Times пишет, что уже в ближайшее время начнутся работы по модернизации тренировочной базы клуба в Кобхеме. Как разрешится долго не сдвигающийся с мертвой точки вопрос со стадионом, пока неизвестно.

Роман Левищев