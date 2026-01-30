Вашингтон баррель найдет

ЛУКОЙЛ, который не смог продать иностранные активы трейдеру Gunvor из-за противодействия Минфина США, заключил соглашение о их реализации с американской компанией Carlyle. В сделку, если та будет согласована, не войдет бизнес ЛУКОЙЛа в Казахстане, а дисконт может достигать 40%. Для Carlyle покупка даст возможность заработать на перепродаже самых ликвидных зарубежных активов ЛУКОЙЛа.

ЛУКОЙЛ заключил соглашение по продаже 100% LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы, с американской инвестиционной компанией Carlyle. В периметр сделки не входят активы в Казахстане, где ЛУКОЙЛ в том числе владеет долей в операторе крупнейшего в стране нефтегазового месторождения Тенгиз и Каспийском трубопроводном консорциуме. В среду министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что страна подала заявку властям США на выкуп долей ЛУКОЙЛа в местных энергетических активах, передавало Reuters.

В ЛУКОЙЛе уточнили, что соглашение с Carlyle не эксклюзивное и зависит от ряда условий, включая получение разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). ЛУКОЙЛ также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями. Акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже в четверг выросли на 2,3%, до 5,3 тыс. руб. за бумагу. В Carlyle “Ъ” не ответили.

ЛУКОЙЛ 27 октября 2025 года заявил о намерении продать зарубежные активы в связи с введением блокирующих санкций США. Текущая лицензия OFAC на продажу действует до 28 февраля. В конце октября ЛУКОЙЛ принял предложение трейдера Gunvor о приобретении LUKOIL International GmbH, но Минфин США отказался согласовать сделку, обвинив трейдера в связях с Россией.

По словам юриста практики специальных проектов Vegas Lex Владислава Бедросова, возможность вести переговоры с другими претендентами позволяет ЛУКОЙЛу проработать несколько вариантов, избегая необоснованных задержек, учитывая прежние позиции OFAC. Сообщение о продолжении переговоров с другими покупателями говорит о возможности ЛУКОЙЛа еще улучшить для себя условия сделки, добавляет руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

Продажа Carlyle, вероятнее всего, будет проходить со значительным дисконтом, который может достигать более 40% к рыночной стоимости активов, говорит старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам компании «Эйлер» Андрей Полищук. На конец 2023 года балансовая стоимость активов LUKOIL International — €19,14 млрд, основных средств — €16,33 млрд. В числе иностранных активов ЛУКОЙЛа — НПЗ в Болгарии и Румынии, 45% в НПЗ в Нидерландах, более 2 тыс. АЗС, производства смазочных материалов, проекты по разведке и добыче в Азербайджане, Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке и т. д. На международные проекты по добыче нефти, сказано в отчете ЛУКОЙЛа, без учета иракского месторождения Западная Курна-2, в 2024 году пришлось 5%, или 4,02 млн тонн. В добыче газа международные проекты сформировали 47%, или 16,12 млрд куб. м.

Reuters включало Carlyle в число главных претендентов на зарубежные активы ЛУКОЙЛа после срыва сделки с Gunvor. По собственным данным, компания управляет активами на сумму $474 млрд в рамках трех бизнес-сегментов и 660 инвестиционных фондов (см. справку).

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отмечает, что сделка даст Carlyle контроль над портфелем с европейскими НПЗ, логистикой и розницей. Но, добавляет он, сама компания описывает свой подход как обеспечение операционной непрерывности, сохранение рабочих мест и стабилизацию базы активов, что типично для подготовки к дальнейшему выходу. По словам эксперта, скорее всего, предполагается стабилизация и «очистка» портфеля и затем поэтапная реализация. Самые ликвидные активы, продолжает господин Касаткин, это миноритарные доли в крупных международных проектах с сильными операторами, где есть «естественные» покупатели — партнеры. Следом идут розничные сети, а НПЗ — наиболее политизированные и потенциально могут быть проданы из-за давления регуляторов, возможно, со скидкой и сложной структурой, говорит Дмитрий Касаткин.

С подобным сценарием соглашается эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, добавляя, что основной целью Carlyle станет последующая перепродажа иностранного бизнеса ЛУКОЙЛа. С политической точки зрения, по мнению эксперта, для американских властей важно, чтобы на сделке заработала американская компания, а вопрос о том, заработает ли она на эксплуатации или на перепродаже, уже не столь принципиален.

Ольга Семеновых