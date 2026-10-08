Цифровой ошейник для каждого
Какую информацию об аудитории собирают нейросети
08.10.2026, 12:24
Не секрет, что компании и площадки собирают пользовательские данные, чтобы предлагать аудитории релевантный контент или товары. В последнее время к этому активно привлекают и нейросети.
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Если коротко, они собирают все и даже немного больше. Если подробнее, дьявол кроется в пользовательском соглашении и куки. Как отмечает The Verge, Amazon раскрыл пользователям их специфические теги: нет друзей, любит кофе, не умеет выращивать живые растения. Среди них нашлась даже интимная метка «плоские ягодицы». Её обладательница возмутилась, но допустила, что метка связана с недавними покупками спортивных товаров. Возможно, данные могли просочиться и из переписки с чат-ботом, не исключает гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров:
«Задача любой IT-компании — связь нашего уникального рекламного идентификатора с той совокупностью информации, которую мы, условно, можем определить как наша виртуальная копия, рассчитанная на продажи. Чтобы эти данные обрабатывать, все больше привлекают искусственный интеллект. Он, находясь в постоянном взаимодействии с пользователями, также способен собирать массивы данных, причем многие выдают нейросети буквально самое сокровенное».
По данным eLama, для маркетинговых задач ИИ используют около 45% российских компаний. Но специалисты не отказываются и от базовых алгоритмов, продолжает руководитель отдела Digital & SMM в GREATIVE Валентина Чибисова:
«Например, есть рекламная сеть, в которую входит огромное количество сайтов. Если человек заходил на этот сайт, то это попадает в базы данных и рассчитывается при настройке таргетированной рекламы.
Все поведение оцифровывается, и даже умной лентой подбирается тот контент, который человека заставит больше времени проводить на тех или иных сайтах».
А сделать это просто, каждый человек с гаджетом оставляет цифровой след, говорит продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:
«Цифровой безопасности в полном виде нет. Те же самые банки прекрасно знают, на что вы тратите деньги. Когда вот вам категории кэшбэка выпадают, он делает в рамках тех данных, которые он о вас имеет. Это наша с вами цена за удобство в сервисах. Зачастую у нас везде галочка на обработке персональных данных стоит, поэтому мы и так все действия в приложениях, на большинстве сайтов отдаем, в принципе, добровольно».
Бигтех и раньше не стеснялся. Так, в 2018 году The New York Times выяснила, что Facebook, который принадлежит компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), предоставлял корпорациям, включая Amazon, Netflix и Spotify, особый доступ к данным в обход приватности. Теперь же ИИ приоткрыл дверь в мир больших данных и более скромным игрокам, отмечает маркетолог и основатель агентства Onpeak Александр Воробьев:
«Благодаря этому они могут улучшать свой продукт. Юридически не подкопаться. Инструмент будет работать, если это позволит той или иной системе донести до меня те предложения, которые мне будут более уместны. Почему бы нет? Я, в общем-то, не против. При этом это все хранится в виде плюс-минус зашифрованных данных, с которыми работает некий алгоритм, которому, в общем-то, все равно, мужчина вы или женщина, пьете ли вы кофе или любите кошек».
Но за бесконтрольным накоплением больших данных грядут и большие последствия, рассуждает Игорь Бедеров:
«Это большей частью инструмент тотальной слежки. Каждый из нас покупает себе „ошейник“. То есть мы получим из этой информации точные социальные параметры человека: семейное положение, достаток, геолокацию, перемещения. Подключиться к системам и сервисам можно через многочисленные личные кабинеты маркетологов у операторов сотовой связи, в самих поисковых машинах и социальных сетях».
Но алгоритм можно попробовать запутать. Например, внезапно купить кактус или грелку. Пусть ошибается.