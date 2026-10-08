Цифровой ошейник для каждого

«Цифровой безопасности в полном виде нет. Те же самые банки прекрасно знают, на что вы тратите деньги. Когда вот вам категории кэшбэка выпадают, он делает в рамках тех данных, которые он о вас имеет. Это наша с вами цена за удобство в сервисах. Зачастую у нас везде галочка на обработке персональных данных стоит, поэтому мы и так все действия в приложениях, на большинстве сайтов отдаем, в принципе, добровольно».