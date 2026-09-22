Евросоюз продлил санкции против России на три года

Евросоюз продлил еще на три года действие персональных санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине. Меры будут действовать до 22 сентября 2029 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Санкции распространяются более чем на 3 тыс. физических и юридических лиц. Меры включают ограничения на поездки в ЕС для физлиц, а также заморозку активов и запрет на финансирование юрлиц. ЕС впервые продлил индивидуальные санкции против России сразу на три года. До этого меры продлевали каждые полгода.

Совет ЕС решил не продлевать ограничения в отношении трех человек и одной компании, а также исключил из списка трех умерших лиц. Имена и название компании не раскрываются. Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что послы стран ЕС договорились исключить из санкционного списка основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Снять ограничения предложили Франция, Люксембург и Словакия. Инициативу поддержали Хорватия и Италия, писала газета Financial Times.