Евросоюз продлил санкции против России на три года
Евросоюз продлил еще на три года действие персональных санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине. Меры будут действовать до 22 сентября 2029 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Санкции распространяются более чем на 3 тыс. физических и юридических лиц. Меры включают ограничения на поездки в ЕС для физлиц, а также заморозку активов и запрет на финансирование юрлиц. ЕС впервые продлил индивидуальные санкции против России сразу на три года. До этого меры продлевали каждые полгода.
Совет ЕС решил не продлевать ограничения в отношении трех человек и одной компании, а также исключил из списка трех умерших лиц. Имена и название компании не раскрываются. Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что послы стран ЕС договорились исключить из санкционного списка основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Снять ограничения предложили Франция, Люксембург и Словакия. Инициативу поддержали Хорватия и Италия, писала газета Financial Times.
Трехлетний срок переводит персональные санкции из режима регулярного подтверждения каждые полгода в более стабильный режим действия. В марте 2025 года послам ЕС пришлось продлевать ограничения менее чем за 48 часов до истечения предыдущего срока, поэтому теперь аналогичное решение не требуется принимать с такой частотой.
Продление до 2029 года не делает список неизменным на весь этот период. Исключение из него не означает автоматического возврата санкций, однако Совет ЕС сохраняет возможность вновь включить ранее исключенных лиц в санкционные списки.