Sukhoi Superjet-100 завершил почти 80% летных испытаний

Импортозамещенный Sukhoi Superjet-100 (SSJ 100) провел 233 из 294 летных испытаний по процедуре сертификации, МС-21-300 — 115 из 301 летного испытания. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации по итогам заседания штаба по сертификации.