Sukhoi Superjet-100 завершил почти 80% летных испытаний
Росавиация: SSJ 100 выполнил 233 из 294 сертификационных испытаний
08.10.2026, 17:41
Импортозамещенный Sukhoi Superjet-100 (SSJ 100) провел 233 из 294 летных испытаний по процедуре сертификации, МС-21-300 — 115 из 301 летного испытания. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации по итогам заседания штаба по сертификации.
«Важно максимально соблюдать сроки сертификационных испытаний и минимизировать риски, которые могут привести к их затягиванию. Авиационная отрасль и пассажиры ждут эти самолеты»,— сказал на совещании глава Росавиации Дмитрий Ядров. Накануне агентство выдало 10 свидетельств о годности комплектующих изделий для SSJ 100.
SSJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который вмещает 100 пассажиров. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, поставки самолета планируется начать в конце 2026 года или в первом квартале 2027 года. МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, вмещающий от 163 до 211 пассажиров. Минпромторг ожидает, что его начнут поставлять в 2029 году.