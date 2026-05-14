Мантуров рассказал о сроке поставок импортозамещенных SJ-100

Поставки импортозамещенных SJ-100 с двигателями ПД-8 планируется начать в конце 2026 года или в первом квартале 2027-го. Об этом на съезде Союза машиностроителей сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Господин Мантуров уточнил, что двигатель ПД-8 должен быть сертифицирован в ближайшее время. «И начнутся отгрузки этих самолетов либо в конце текущего года, либо в первом квартале 2027 года. Это зависит непосредственно от того, как будет происходить процесс передачи и оформления первым заказчиком»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который вмещает 100 пассажиров. Он оснащен российскими двигателями ПД-8 и отечественными системами.

К 2030 году «Ростех» планирует ежегодно выпускать 20 самолетов Superjet, говорил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Сегодня «Ростех» сообщил, что двигатель ПД-8 прошел все сертификационные испытания. Двигатели разработаны рыбинским предприятием для замены французско-российских силовых установок SaM146.