Дума ХМАО утвердила 20 депутатов, которые будут работать за зарплату

В думе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) утвердили 20 депутатов, которые будут осуществлять свои полномочия на профессиональной основе и получать за это зарплату из регионального бюджета. В их число включили 12 представителей от «Единой России», по три — от КПРФ и ЛДПР, по одному — от «Новых людей» и «Справедливой России». Остальные 20 депутатов будут осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.