Дума ХМАО утвердила 20 депутатов, которые будут работать за зарплату
От «Единой России» — спикер Борис Хохряков, его заместители Наталья Западнова, Всеволод Кольцов и Еремей Айпин, председатели комитетов Анатолий Дубовик (по законодательству), Александр Сальников (по развитию гражданского общества), глава комиссии Николай Заболотнев (по регламенту), депутаты Иван Лаптев, Иван Плотников, Руслан Проводников, Ольга Леснова, Александр Федяев;
От КПРФ — руководитель фракции, первый секретарь окружкома партии Алексей Савинцев, депутаты Василий Жуков и Артем Аминов;
От ЛДПР — руководитель фракции Виктор Сысун, координатор югорского реготделения партии Евгений Данников, депутат Сергей Кульпин;
От «Новых людей» — руководитель фракции Марина Стрельникова;
От «Справедливой России» — руководитель фракции Константин Айдаков.
На выборах депутатов думы ХМАО 18-20 сентября проголосовали 62,39% избирателей Югры. По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» взяла 13 мест (партия получила 377,6 тыс. бюллетеней в свою поддержку; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному. В 18 одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии власти, в оставшихся двух избрались представители от коммунистов и либерал-демократов.