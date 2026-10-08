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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Урал

Дума ХМАО утвердила 20 депутатов, которые будут работать за зарплату

08.10.2026, 17:08
В думе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) утвердили 20 депутатов, которые будут осуществлять свои полномочия на профессиональной основе и получать за это зарплату из регионального бюджета. В их число включили 12 представителей от «Единой России», по три — от КПРФ и ЛДПР, по одному — от «Новых людей» и «Справедливой России». Остальные 20 депутатов будут осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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В число депутатов, которые будут вести деятельность на профессиональной основе, вошли:

  • От «Единой России» — спикер Борис Хохряков, его заместители Наталья Западнова, Всеволод Кольцов и Еремей Айпин, председатели комитетов Анатолий Дубовик (по законодательству), Александр Сальников (по развитию гражданского общества), глава комиссии Николай Заболотнев (по регламенту), депутаты Иван Лаптев, Иван Плотников, Руслан Проводников, Ольга Леснова, Александр Федяев;

  • От КПРФ — руководитель фракции, первый секретарь окружкома партии Алексей Савинцев, депутаты Василий Жуков и Артем Аминов;

  • От ЛДПР — руководитель фракции Виктор Сысун, координатор югорского реготделения партии Евгений Данников, депутат Сергей Кульпин;

  • От «Новых людей» — руководитель фракции Марина Стрельникова;

  • От «Справедливой России» — руководитель фракции Константин Айдаков.

Согласно данным регионального избирком о кандидатах, работавших на профессиональной основе в прошлом созыве, за 2025 год спикер Борис Хохряков заработал 23 млн руб., его заместители Наталья Западнова и Владимир Семенов (в этом созыве не получил пост вице-спикера) отчитались о поступлении 15 млн и 13,2 млн руб. соответственно, главы комитетов Анатолий Дубовик и Александр Сальников отчитались о доходах в 14,1 млн и 19,3 млн руб. соответственно. Руководители фракций Алексей Савинцев и Виктор Сысун указали суммы в 8,8 млн руб., депутат Василий Жуков — 4,8 млн руб., Николай Заболотнев — 8,7 млн руб.

На выборах депутатов думы ХМАО 18-20 сентября проголосовали 62,39% избирателей Югры. По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» взяла 13 мест (партия получила 377,6 тыс. бюллетеней в свою поддержку; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному. В 18 одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии власти, в оставшихся двух избрались представители от коммунистов и либерал-демократов.

В новом созыве думы ХМАО фракция «Единая Россия» увеличилась с 29 депутатов до 31, ЛДПР — с трех до четырех, количество политиков от КПРФ сократилось с четырех до трех, а «Справедливую Россию» продолжил представлять один человек. «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте.

Василий Алексеев