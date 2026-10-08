РЖД предупредила о возможных сбоях в работе сайта
08.10.2026, 15:25
Сайт РЖД у некоторых пользователей в настоящее время может загружаться дольше обычного, сообщила пресс-служба компании. Это связано с «работой внешних сервисов», указано в сообщении.
При этом приложение «РЖД Пассажирам» работает штатно, продажа билетов через кассы продолжается как обычно, подчеркнули в пресс-службе. По состоянию на 15:19 мск сайт РЖД загружается с задержкой, убедился «Ъ».
8 октября в некоторых регионах России произошли сбои в работе онлайн-сервисов после удара беспилотников по дата-центру «Яндекса» в рязанском Сасово. Там произошел пожар. Работу объекта приостановили. В компании предупредили, что из-за этого часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей.
В Подмосковье стала временно недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы перевозчика «Мострансавто». Сбой также затронул сайт ЦИАН и нескольких девелоперских компаний, в том числе «А101», «Гранель», «Брусника».