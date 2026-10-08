РЖД предупредила о возможных сбоях в работе сайта

8 октября в некоторых регионах России произошли сбои в работе онлайн-сервисов после удара беспилотников по дата-центру «Яндекса» в рязанском Сасово. Там произошел пожар. Работу объекта приостановили. В компании предупредили, что из-за этого часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей.