В Подмосковье недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы

«Мострансавто» обслуживает в Подмосковье более 1,4 тыс. маршрутов. В Минтрансе уточнили, что сейчас пассажиры могут купить билеты непосредственно в автобусах. Оплатить проезд можно через мобильный терминал у водителя или стационарный валидатор, установленный в салоне автобуса. Министерство напомнило, что в автобусах «Мострансавто» действует запрет на оплату проезда и принятие наличных.