В Подмосковье недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы
08.10.2026, 14:58
В Подмосковье временно недоступна онлайн-продажа билетов на автобусы перевозчика «Мострансавто», сообщил региональный Минтранс. Перевозчик объяснил это приостановкой работы дата-центра, обеспечивающего функционирование онлайн-сервисов. На восстановление их работы может уйти до 24 часов.
«Мострансавто» обслуживает в Подмосковье более 1,4 тыс. маршрутов. В Минтрансе уточнили, что сейчас пассажиры могут купить билеты непосредственно в автобусах. Оплатить проезд можно через мобильный терминал у водителя или стационарный валидатор, установленный в салоне автобуса. Министерство напомнило, что в автобусах «Мострансавто» действует запрет на оплату проезда и принятие наличных.
Сегодня ночью БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» в рязанском Сасово, там произошел пожар. Работа объекта была полностью остановлена, сообщили «Ъ» в компании. Из-за этого часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей. Сбой также затронул сайт и приложение ЦИАН. Также не открываются сайты нескольких девелоперских компаний, в том числе «А101», «Гранель», «Брусника».