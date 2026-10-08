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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
ФинансыФондовый рынок

Акции «Яндекса» снижались на 3% после атаки на его дата-центр в Сасово

08.10.2026, 10:47
Акции «Яндекса» на торгах на Мосбирже снижаются в цене на 3,11%, до 3,57 тыс. руб. за бумагу. Акции перешли к снижению после атаки на дата-центр компании в рязанском Сасово.

Что известно об атаке БПЛА на дата-центр «Яндекса»

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Дата-центр «Яндекса» подвергся атаке БПЛА сегодня ночью, там произошел пожар. Работа объекта полностью остановлена, сообщили «Ъ» в компании. Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b зафиксированы перебои с электричеством.
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Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции