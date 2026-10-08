Акции «Яндекса» снижались на 3% после атаки на его дата-центр в Сасово
08.10.2026, 10:47
Акции «Яндекса» на торгах на Мосбирже снижаются в цене на 3,11%, до 3,57 тыс. руб. за бумагу. Акции перешли к снижению после атаки на дата-центр компании в рязанском Сасово.
Дата-центр «Яндекса» подвергся атаке БПЛА сегодня ночью, там произошел пожар. Работа объекта полностью остановлена, сообщили «Ъ» в компании. Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b зафиксированы перебои с электричеством.