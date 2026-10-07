«Она умела стоять над схваткой»
В Свердловской области впервые за 15 лет сменится председатель заксобрания
07.10.2026, 20:35
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина покидает свой пост, который занимала с 2011 года. Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» утвердил новым спикером Дмитрия Жукова, который в прошлом созыве был первым заместителем госпожи Бабушкиной. Он давно знаком с губернатором Денисом Паслером и, по мнению эксперта, главе региона будет проще работать с ним.
Президиум политсовета реготделения «Единой России» рассмотрел на пост председателя заксобрания Свердловской области всего двух кандидатов — Дмитрия Жукова и Михаила Клименко, которые в прошлом созыве работали заместителями Людмилы Бабушкиной. Спикер, которая возглавляла однопалатное заксобрание с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году, в перечень кандидатов не вошла. Большинство голосов получил господин Жуков.
В новом созыве Людмила Бабушкина займет пост первого вице-спикера.
Дмитрию Жукову 49 лет. Он уроженец Серова (Свердловская область). В 2001 году окончил Уральскую академию государственной службы. С 2002 года работал главным юристом в компании «Курганская хлебная база», с 2004-го — начальником торгового отдела компании «Серов-птица», с 2005-го — директором компании «Автоцентр-Серов», в 2010-2014 годах — коммерческим директором компании «Птицефабрика Первоуральская».
«Было немало вызовов, когда требовалось оперативное реагирование и незамедлительное принятие решений. Мы всегда находили поддержку у законодательного органа власти, много лет возглавляемого Людмилой Бабушкиной. Рассчитываю, что эту включенность в жизнь Свердловской области и уральцев будет демонстрировать и новый созыв»,— обратился губернатор, секретарь реготделения партии Денис Паслер к будущему председателю.
По словам источника «Ъ-Урал» в свердловском правительстве, губернатор давно знаком с Дмитрием Жуковым. В 2011 и 2013 годах будущий спикер пытался избраться в заксобрание по Серовскому округу от «Справедливой России», однако вначале проиграл самому Денису Паслеру, а позже Сергею Семеновых (все шли от «Единой России»). Во время работы господина Паслера председателем правительства Свердловской области в 2012-2016 годах Дмитрию Жукову удалось избраться в региональный парламент по Серовскому округу от «Единой России» по итогам выборов в 2016 году, а позже переизбраться в 2021 и 2026 годах. «Молодой, осторожный аппаратчик, ориентированный на губернатора»,— добавил собеседник.
Источник подчеркнул, что весомым фактором смены спикера также стал почтенный возраст Людмилы Бабушкиной. «Не в пользу сыграли ее многолетние конфликты с сенатором Виктором Шептием, омбудсменом Татьяной Мерзляковой, не длительный, но острый конфликт с замгубернатора — министром здравоохранения Татьяной Савиновой»,— добавил собеседник.
Как рассказали «Ъ-Урал» участники заседания, в новом созыве посты вице-спикеров сохранят Михаил Клименко, экс-мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов, исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков и первый глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий. Новым заместителем председателя станет глава Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александр Высокинский, который освободит место члена Совета федерации — представителя заксобрания региона для своего сменщика на посту градоначальника Алексея Орлова. Сам господин Орлов на сентябрьских выборах был избран депутатом и оставляет кресло мэра уральской столицы.
Соответствующие решения фракция «Единая Россия» из 36 человек поддержит на первом заседании заксобрания во вторник, 13 октября.
По словам источников «Ъ-Урал» в реготделениях КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России», их 14 депутатов поддержат избрание Дмитрия Жукова на должность спикера и Алексея Орлова на пост сенатора. «Нет смысла лезть на рожон — ни на что не повлияет наше решение голосовать "против" или выдвинуть своего кандидата. Если поддержать их, можно организовать те же ремонты в школах и попасть в нужные комиссии, а не куда попало»,— пояснил один из источников. Официально в партиях сообщили, что примут решения по итогам первых заседаний своих фракций в заксобрании.
Людмиле Бабушкиной за 15 лет руководства заксобранием удалось прекратить многие внутренние конфликты в региональном парламенте и «нейтрализовать массу попыток сместить ее с поста спикера» путем объединения групп депутатов против своих оппонентов, считает политолог Михаил Коробельников.
«Она умела стоять над схваткой и не приближать к себе никого, но при этом учитывать интересы разных групп при договоренностях. С одной стороны, это была сила, с другой — слабая позиция, так как у нее не было постоянной поддержки»,— добавил эксперт.
Господин Коробельников отметил, что новый спикер будет прислушиваться к мнению губернатора. «Каким образом губернатор, который был простым депутатом при спикере Людмиле Бабушкиной, будет гнуть свою линию против человека, который опытнее, старше и независимее?»— сказал политолог.
Политтехнолог Александр Ханин не исключил, что Людмила Бабушкина сможет некоторое время «в теневом режиме руководить заксобранием». «В новом созыве сохранится старая система — почти все вице-спикеры остаются на местах. У Дмитрия Жукова задача со всеми договориться и затянуть всех под свое крыло»,— подчеркнул эксперт.