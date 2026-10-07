«Она умела стоять над схваткой»

По словам источников «Ъ-Урал» в реготделениях КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России», их 14 депутатов поддержат избрание Дмитрия Жукова на должность спикера и Алексея Орлова на пост сенатора. «Нет смысла лезть на рожон — ни на что не повлияет наше решение голосовать "против" или выдвинуть своего кандидата. Если поддержать их, можно организовать те же ремонты в школах и попасть в нужные комиссии, а не куда попало»,— пояснил один из источников. Официально в партиях сообщили, что примут решения по итогам первых заседаний своих фракций в заксобрании.