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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Урал

«Она умела стоять над схваткой»

В Свердловской области впервые за 15 лет сменится председатель заксобрания

07.10.2026, 20:35
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина покидает свой пост, который занимала с 2011 года. Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» утвердил новым спикером Дмитрия Жукова, который в прошлом созыве был первым заместителем госпожи Бабушкиной. Он давно знаком с губернатором Денисом Паслером и, по мнению эксперта, главе региона будет проще работать с ним.
Денис Паслер и Людмила Бабушкина

Денис Паслер и Людмила Бабушкина

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Президиум политсовета реготделения «Единой России» рассмотрел на пост председателя заксобрания Свердловской области всего двух кандидатов — Дмитрия Жукова и Михаила Клименко, которые в прошлом созыве работали заместителями Людмилы Бабушкиной. Спикер, которая возглавляла однопалатное заксобрание с момента объединения областной думы и палаты представителей в 2011 году, в перечень кандидатов не вошла. Большинство голосов получил господин Жуков.
В новом созыве Людмила Бабушкина займет пост первого вице-спикера.

Дмитрию Жукову 49 лет. Он уроженец Серова (Свердловская область). В 2001 году окончил Уральскую академию государственной службы. С 2002 года работал главным юристом в компании «Курганская хлебная база», с 2004-го — начальником торгового отдела компании «Серов-птица», с 2005-го — директором компании «Автоцентр-Серов», в 2010-2014 годах — коммерческим директором компании «Птицефабрика Первоуральская».

«Было немало вызовов, когда требовалось оперативное реагирование и незамедлительное принятие решений. Мы всегда находили поддержку у законодательного органа власти, много лет возглавляемого Людмилой Бабушкиной. Рассчитываю, что эту включенность в жизнь Свердловской области и уральцев будет демонстрировать и новый созыв»,— обратился губернатор, секретарь реготделения партии Денис Паслер к будущему председателю.
По словам источника «Ъ-Урал» в свердловском правительстве, губернатор давно знаком с Дмитрием Жуковым. В 2011 и 2013 годах будущий спикер пытался избраться в заксобрание по Серовскому округу от «Справедливой России», однако вначале проиграл самому Денису Паслеру, а позже Сергею Семеновых (все шли от «Единой России»). Во время работы господина Паслера председателем правительства Свердловской области в 2012-2016 годах Дмитрию Жукову удалось избраться в региональный парламент по Серовскому округу от «Единой России» по итогам выборов в 2016 году, а позже переизбраться в 2021 и 2026 годах. «Молодой, осторожный аппаратчик, ориентированный на губернатора»,— добавил собеседник.
Дмитрий Жуков

Дмитрий Жуков

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Источник подчеркнул, что весомым фактором смены спикера также стал почтенный возраст Людмилы Бабушкиной. «Не в пользу сыграли ее многолетние конфликты с сенатором Виктором Шептием, омбудсменом Татьяной Мерзляковой, не длительный, но острый конфликт с замгубернатора — министром здравоохранения Татьяной Савиновой»,— добавил собеседник.
Как рассказали «Ъ-Урал» участники заседания, в новом созыве посты вице-спикеров сохранят Михаил Клименко, экс-мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов, исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков и первый глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах Аркадий Чернецкий. Новым заместителем председателя станет глава Екатеринбурга в 2018-2020 годах Александр Высокинский, который освободит место члена Совета федерации — представителя заксобрания региона для своего сменщика на посту градоначальника Алексея Орлова. Сам господин Орлов на сентябрьских выборах был избран депутатом и оставляет кресло мэра уральской столицы.
Соответствующие решения фракция «Единая Россия» из 36 человек поддержит на первом заседании заксобрания во вторник, 13 октября.
По словам источников «Ъ-Урал» в реготделениях КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России», их 14 депутатов поддержат избрание Дмитрия Жукова на должность спикера и Алексея Орлова на пост сенатора. «Нет смысла лезть на рожон — ни на что не повлияет наше решение голосовать "против" или выдвинуть своего кандидата. Если поддержать их, можно организовать те же ремонты в школах и попасть в нужные комиссии, а не куда попало»,— пояснил один из источников. Официально в партиях сообщили, что примут решения по итогам первых заседаний своих фракций в заксобрании.
Людмиле Бабушкиной за 15 лет руководства заксобранием удалось прекратить многие внутренние конфликты в региональном парламенте и «нейтрализовать массу попыток сместить ее с поста спикера» путем объединения групп депутатов против своих оппонентов, считает политолог Михаил Коробельников.
«Она умела стоять над схваткой и не приближать к себе никого, но при этом учитывать интересы разных групп при договоренностях. С одной стороны, это была сила, с другой — слабая позиция, так как у нее не было постоянной поддержки»,— добавил эксперт.
Господин Коробельников отметил, что новый спикер будет прислушиваться к мнению губернатора. «Каким образом губернатор, который был простым депутатом при спикере Людмиле Бабушкиной, будет гнуть свою линию против человека, который опытнее, старше и независимее?»— сказал политолог.
Политтехнолог Александр Ханин не исключил, что Людмила Бабушкина сможет некоторое время «в теневом режиме руководить заксобранием». «В новом созыве сохранится старая система — почти все вице-спикеры остаются на местах. У Дмитрия Жукова задача со всеми договориться и затянуть всех под свое крыло»,— подчеркнул эксперт.

Василий Алексеев

Спикер в деле

Людмила Бабушкина много лет принимает активное участие в политической жизни Свердловской области: с 2006 года — член партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Старшее поколение»
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Людмила Бабушкина родилась в Дзержинске Горьковской области (сейчас Нижегородская область). Имеет высшее экономическое образование. В 1969-1991 годах работала на Режевском химическом заводе
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Ее карьера в свердловском заксобрании началась в начале 2000-х годов. На фото председатель палаты представителей Свердловской области Людмила Бабушкина с председателем Свердловской областной думы Николаем Ворониным во время торжественного открытия нового здания законодательного собрания. 2009 год
3/243/24
Людмила Бабушкина была свидетелем многих историчских событий. На фото: утверждение кандидатуры Александра Мишарина (в центре) на пост губернатора Свердловской области депутатами законодательного собрания Свердловской области в 2009 году.
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Встреча президента России Владимира Путина (в центре) с членами партии "Единая Россия" в Ново-Огарево. Людмила Бабушкина вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Вячеславом Володиным. 2012 год
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В 1991-1997 годах Людмила Бабушкина работала руководителем службы Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Реж. Позже была назначена заместителем управляющего отделением ПФР по Свердловской области
6/246/24
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время заседания законодательного собрания Свердловской области. 2015 год
7/247/24
С 2004 по 2007 год Людмила Бабушкина являлась заместителем председателя Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области, в 2007 году стала исполняющим обязанности председателя. В 2008 году ее избрали председателем Палаты представителей, которую она возглавляла до реорганизации законодательного собрания
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Людмила Бабушкина имеет Орден Дружбы, Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" и ряд других наград
9/249/24
11 октября 2016 года Людмила Бабушкина единогласно избрана председателем Законодательного собрания Свердловской области
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, спикер Людмила Бабушкина, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Первомайском митинге в 2019 году.
11/2411/24
Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина и Людмила Бабушкина на открытии именной скамейки рядом с Ельцин-центром. 2019 год
12/2412/24
В октябре 2021 года Людмила Бабушкина в третий раз была избрана председателем Заксобрания Свердловской области
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Заседание Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Людмила Бабушкина (справа) и председатель комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева). 2019 год
14/2414/24
Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал". Руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников (второй слева), спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (справа) и гендиректор "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин (слева). 2019 год
15/2415/24
Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 2021 год
16/2416/24
Церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 2022 год
17/2417/24
Спикер на церемонии открытия стелы "Екатеринбург – город трудовой доблести" на пересечении улиц Никонова и Царской.
18/2418/24
Людмила Бабушкина вместе с исполнительным директором обособленного подразделения АО "Коммерсантъ" в Екатеринбурге Мариной Архиповой на премии "Твердые знаки-2023"
19/2419/24
Открытие VII Международного фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест" на набережно реки Исеть. 2025 год
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