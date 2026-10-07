Спикер в деле

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина покидает свой пост. Ее место займет руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Дмитрий Жуков. В новом созыве Людмила Бабушкина займет пост первого вице-спикера. С 2011 года она являлась председателем однопалатного заксобрания, но карьера госпожи Бабушкиной в свердловском заксобрании началась еще в начале 2000-х годов. Спикер — в фотогалерее «Ъ-Урал».