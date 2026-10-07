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УралФото

Спикер в деле

Людмила Бабушкина покидает пост председателя свердловского заксобрания

07.10.2026, 16:48
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина покидает свой пост. Ее место займет руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Дмитрий Жуков. В новом созыве Людмила Бабушкина займет пост первого вице-спикера. С 2011 года она являлась председателем однопалатного заксобрания, но карьера госпожи Бабушкиной в свердловском заксобрании началась еще в начале 2000-х годов. Спикер — в фотогалерее «Ъ-Урал».
Людмила Бабушкина много лет принимает активное участие в политической жизни Свердловской области: с 2006 года — член партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Старшее поколение»
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Людмила Бабушкина много лет принимает активное участие в политической жизни Свердловской области: с 2006 года — член партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Старшее поколение»

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Людмила Бабушкина родилась в Дзержинске Горьковской области (сейчас Нижегородская область). Имеет высшее экономическое образование. В 1969-1991 годах работала на Режевском химическом заводе
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Людмила Бабушкина родилась в Дзержинске Горьковской области (сейчас Нижегородская область). Имеет высшее экономическое образование. В 1969-1991 годах работала на Режевском химическом заводе

Елена Елисеева / Коммерсантъ

Ее карьера в свердловском заксобрании началась в начале 2000-х годов. На фото председатель палаты представителей Свердловской области Людмила Бабушкина с председателем Свердловской областной думы Николаем Ворониным во время торжественного открытия нового здания законодательного собрания. 2009 год
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Ее карьера в свердловском заксобрании началась в начале 2000-х годов. На фото председатель палаты представителей Свердловской области Людмила Бабушкина с председателем Свердловской областной думы Николаем Ворониным во время торжественного открытия нового здания законодательного собрания. 2009 год

Елена Елисеева / Коммерсантъ

Людмила Бабушкина была свидетелем многих историчских событий. На фото: утверждение кандидатуры Александра Мишарина (в центре) на пост губернатора Свердловской области депутатами законодательного собрания Свердловской области в 2009 году.
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Людмила Бабушкина была свидетелем многих историчских событий. На фото: утверждение кандидатуры Александра Мишарина (в центре) на пост губернатора Свердловской области депутатами законодательного собрания Свердловской области в 2009 году.

Елена Елисеева / Коммерсантъ

Встреча президента России Владимира Путина (в центре) с членами партии "Единая Россия" в Ново-Огарево. Людмила Бабушкина вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Вячеславом Володиным. 2012 год
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Встреча президента России Владимира Путина (в центре) с членами партии "Единая Россия" в Ново-Огарево. Людмила Бабушкина вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Вячеславом Володиным. 2012 год

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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В 1991-1997 годах Людмила Бабушкина работала руководителем службы Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Реж. Позже была назначена заместителем управляющего отделением ПФР по Свердловской области
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В 1991-1997 годах Людмила Бабушкина работала руководителем службы Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Реж. Позже была назначена заместителем управляющего отделением ПФР по Свердловской области

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время заседания законодательного собрания Свердловской области. 2015 год
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Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время заседания законодательного собрания Свердловской области. 2015 год

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

С 2004 по 2007 год Людмила Бабушкина являлась заместителем председателя Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области, в 2007 году стала исполняющим обязанности председателя. В 2008 году ее избрали председателем Палаты представителей, которую она возглавляла до реорганизации законодательного собрания
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С 2004 по 2007 год Людмила Бабушкина являлась заместителем председателя Палаты представителей законодательного собрания Свердловской области, в 2007 году стала исполняющим обязанности председателя. В 2008 году ее избрали председателем Палаты представителей, которую она возглавляла до реорганизации законодательного собрания

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Людмила Бабушкина имеет Орден Дружбы, Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" и ряд других наград
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Людмила Бабушкина имеет Орден Дружбы, Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" и ряд других наград

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

11 октября 2016 года Людмила Бабушкина единогласно избрана председателем Законодательного собрания Свердловской области
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11 октября 2016 года Людмила Бабушкина единогласно избрана председателем Законодательного собрания Свердловской области

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, спикер Людмила Бабушкина, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Первомайском митинге в 2019 году.
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, спикер Людмила Бабушкина, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Первомайском митинге в 2019 году.

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина и Людмила Бабушкина на открытии именной скамейки рядом с Ельцин-центром. 2019 год
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Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина и Людмила Бабушкина на открытии именной скамейки рядом с Ельцин-центром. 2019 год

Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области

В октябре 2021 года Людмила Бабушкина в третий раз была избрана председателем Заксобрания Свердловской области
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В октябре 2021 года Людмила Бабушкина в третий раз была избрана председателем Заксобрания Свердловской области

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

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Заседание Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Людмила Бабушкина (справа) и председатель комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева). 2019 год
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Заседание Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Людмила Бабушкина (справа) и председатель комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников (слева). 2019 год

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

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Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал". Руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников (второй слева), спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (справа) и гендиректор "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин (слева). 2019 год
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Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал". Руководитель аппарата губернатора Свердловской области Валерий Чайников (второй слева), спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (справа) и гендиректор "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин (слева). 2019 год

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 2021 год
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Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. 2021 год

Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 2022 год
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Церемония вступления в должность губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 2022 год

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Спикер на церемонии открытия стелы "Екатеринбург – город трудовой доблести" на пересечении улиц Никонова и Царской.
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Спикер на церемонии открытия стелы "Екатеринбург – город трудовой доблести" на пересечении улиц Никонова и Царской.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Людмила Бабушкина вместе с исполнительным директором обособленного подразделения АО "Коммерсантъ" в Екатеринбурге Мариной Архиповой на премии "Твердые знаки-2023"
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Людмила Бабушкина вместе с исполнительным директором обособленного подразделения АО "Коммерсантъ" в Екатеринбурге Мариной Архиповой на премии "Твердые знаки-2023"

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Открытие VII Международного фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест" на набережно реки Исеть. 2025 год
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Открытие VII Международного фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест" на набережно реки Исеть. 2025 год

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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