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Дело о махинациях на Петровской набережной в Воронеже не пустили в суд

Прокуратура вернула на дополнительное расследование уголовное дело о махинациях при реконструкции Петровской набережной в Воронеже. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник, знакомый с ходом разбирательства. Надзорное ведомство должно было направить материалы дела в суд с подписанным обвинительным заключением, но отказалось делать это. По данным «Ъ-Черноземье», причиной стали выявленные замечания к материалам следствия.

Посетители Петровской набережной любуются видами на покосившихся конструкциях «Парящих мостов», демонтированных спустя один сезон после реконструкции

Посетители Петровской набережной любуются видами на покосившихся конструкциях «Парящих мостов», демонтированных спустя один сезон после реконструкции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Посетители Петровской набережной любуются видами на покосившихся конструкциях «Парящих мостов», демонтированных спустя один сезон после реконструкции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека — бывший руководитель управления строительной политики мэрии Евгений Шишкин, экс-глава дирекции единого госзаказчика Александр Ким, владелец ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексей Алексеенко и отстраненный от должности замминистра строительства Воронежской области Виталий Жебин. В зависимости от роли им вменяются растрата и превышение должностных полномочий (ч. 4 ст. 160, п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Расследованием занималось региональное управление МВД. В основу дела легли материалы управления ФСБ по Воронежской области и прокуратуры региона. По версии следствия, стоимость выполненных при реконструкции набережной работ была завышена. Ущерб бюджету оценивается более чем в 45 млн руб.

По информации «Ъ-Черноземье», недавно полиция направила дело с обвинительным заключением в прокуратуру для утверждения. Источник, знакомый с ходом разбирательства, полагает, что после дополнительного расследования и доработок дело все же может поступить в суд к середине ноября.

Собеседник «Ъ-Черноземье» на строительном рынке региона связывает возврат дела с «возможным несоответствием выводов экспертизы в материалах дела фактическим данным», а также с разногласиями различных ведомств относительно обязанностей заказчика по закону о госзакупках № 44-ФЗ. Какие именно расхождения выявлены в экспертизе, источник не уточнил.

По словам источника, один из спорных вопросов в деле касается контроля за выполнением работ. Собеседник «Ъ-Черноземье» утверждает, что представителям госзаказчика работ на набережной вменяют «недостаточную проверку способов выполнения работ подрядчиком». Однако, по его данным, противоречие в деле заключается в том, что «заказчик должен был проверять соответствие готового результата установленным требованиям, а не механизм его достижения». Официального разъяснения причин возврата дела пока нет.

«Ъ-Черноземье» обратился к господам Шишкину, Киму, Жебину и их адвокатам с просьбой сообщить об отношении к предъявленному обвинению. Пока они воздержались от комментариев, но, возможно, изложат свою позицию позднее, ближе к суду.

  • Евгения Шишкина и Александра Кима задержали 1 июля 2025 года, затем заключили под стражу. В марте 2026 года господину Шишкину смягчили меру пресечения до домашнего ареста. 26 июня стало известно об освобождении господина Кима из СИЗО под запрет определенных действий. 24 сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ленинский райсуд Воронежа временно отстранил Виталия Жебина от должности замминистра строительства Воронежской области на период предварительного расследования.

В ответ на редакционный запрос «Ъ-Черноземье» прокуратура Воронежской области подтвердила, что господин Жебин и другие лица обвиняются в растрате и превышении должностных полномочий при исполнении муниципального контракта на благоустройство Петровской набережной. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура города Воронежа. Раскрывать сведения о ходе надзорных мероприятий в ведомстве сочли преждевременным.

Фотогалерея

Нюансы на объекте, проявившиеся вскоре после реконструкции,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье» «Петровская не бережная»

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Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Утки на талой воде у Петровской набережной

Утки на талой воде у Петровской набережной

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утки на талой воде у Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Сергей Толмачев, Сергей Калашников