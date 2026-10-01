Дело о махинациях на Петровской набережной в Воронеже не пустили в суд

Прокуратура вернула на дополнительное расследование уголовное дело о махинациях при реконструкции Петровской набережной в Воронеже. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник, знакомый с ходом разбирательства. Надзорное ведомство должно было направить материалы дела в суд с подписанным обвинительным заключением, но отказалось делать это. По данным «Ъ-Черноземье», причиной стали выявленные замечания к материалам следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители Петровской набережной любуются видами на покосившихся конструкциях «Парящих мостов», демонтированных спустя один сезон после реконструкции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Посетители Петровской набережной любуются видами на покосившихся конструкциях «Парящих мостов», демонтированных спустя один сезон после реконструкции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека — бывший руководитель управления строительной политики мэрии Евгений Шишкин, экс-глава дирекции единого госзаказчика Александр Ким, владелец ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексей Алексеенко и отстраненный от должности замминистра строительства Воронежской области Виталий Жебин. В зависимости от роли им вменяются растрата и превышение должностных полномочий (ч. 4 ст. 160, п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Расследованием занималось региональное управление МВД. В основу дела легли материалы управления ФСБ по Воронежской области и прокуратуры региона. По версии следствия, стоимость выполненных при реконструкции набережной работ была завышена. Ущерб бюджету оценивается более чем в 45 млн руб.

По информации «Ъ-Черноземье», недавно полиция направила дело с обвинительным заключением в прокуратуру для утверждения. Источник, знакомый с ходом разбирательства, полагает, что после дополнительного расследования и доработок дело все же может поступить в суд к середине ноября.

Собеседник «Ъ-Черноземье» на строительном рынке региона связывает возврат дела с «возможным несоответствием выводов экспертизы в материалах дела фактическим данным», а также с разногласиями различных ведомств относительно обязанностей заказчика по закону о госзакупках № 44-ФЗ. Какие именно расхождения выявлены в экспертизе, источник не уточнил.

По словам источника, один из спорных вопросов в деле касается контроля за выполнением работ. Собеседник «Ъ-Черноземье» утверждает, что представителям госзаказчика работ на набережной вменяют «недостаточную проверку способов выполнения работ подрядчиком». Однако, по его данным, противоречие в деле заключается в том, что «заказчик должен был проверять соответствие готового результата установленным требованиям, а не механизм его достижения». Официального разъяснения причин возврата дела пока нет.

«Ъ-Черноземье» обратился к господам Шишкину, Киму, Жебину и их адвокатам с просьбой сообщить об отношении к предъявленному обвинению. Пока они воздержались от комментариев, но, возможно, изложат свою позицию позднее, ближе к суду.

Евгения Шишкина и Александра Кима задержали 1 июля 2025 года, затем заключили под стражу. В марте 2026 года господину Шишкину смягчили меру пресечения до домашнего ареста. 26 июня стало известно об освобождении господина Кима из СИЗО под запрет определенных действий. 24 сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ленинский райсуд Воронежа временно отстранил Виталия Жебина от должности замминистра строительства Воронежской области на период предварительного расследования.

В ответ на редакционный запрос «Ъ-Черноземье» прокуратура Воронежской области подтвердила, что господин Жебин и другие лица обвиняются в растрате и превышении должностных полномочий при исполнении муниципального контракта на благоустройство Петровской набережной. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура города Воронежа. Раскрывать сведения о ходе надзорных мероприятий в ведомстве сочли преждевременным.

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Сергей Толмачев, Сергей Калашников