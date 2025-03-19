Другой уровень защиты

В 2024 году в Черноземье впервые за три года сократились продажи противозачаточных и препаратов для прерывания беременности, свидетельствуют данные DSM Group. Исключение составили Курская и Липецкая области, где спрос в натуральном выражении на эти препараты вырос. В денежном выражении во всех областях макрорегиона продажи выросли, что может быть связано с ростом цен. Врачи связывают снижение спроса с повышением образованности населения и ростом популярности других систем контрацепции.

Рост спроса на пероральные контрацептивы и препараты для прерывания беременности в денежном выражении фиксируется в Черноземье третий год подряд

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным DSM Group, в 2024 году продажи пероральных контрацептивов в Черноземье впервые с 2021 года сократились в натуральном выражении — на 2,7%, с 1 млн до 980 тыс. упаковок. Также на 3,9% снизились и продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции (со 130,8 до 125,8 тыс. упаковок). В денежном выражении продажи, напротив, выросли — на 15,4% с 1,39 до 1,6 млрд руб. На препараты для абортов рост составил 4,9% — с 81,6 до 85,6 млрд руб.

В Воронежской области продажи противозачаточных препаратов в натуральном выражении снизились на 6,1% (с 324,8 до 305 тыс. упаковок), а препаратов для прерывания беременности — на 13,1% (с 43,8 до 38 тыс. упаковок). В денежном выражении продажи выросли на 8,7% — с 424,3 до 461,4 млн руб. Спрос на препараты для прерывания беременности в регионе увеличился на 1% — с 25,4 до 25,7 млн руб.

В Белгородской области покупать противозачаточные стали реже — спрос снизился на 7,3% (с 200,3 до 185,7 тыс. упаковок), на препараты для абортов — на 8,8% (сокращение с 29,3 до 26,7 тыс. упаковок). Продажи противозачаточных в денежном выражении выросли на 13,3% — до 320,2 млн руб. (с 282,5 млн руб.). Динамика продаж препаратов для медикаментозного аборта в регионе практически не изменилась — рост составил 0,1% (с 19,291 до 19,310 млн руб.).

В Курской области спрос на противозачаточные вырос как в денежном, так и в натуральном выражении. В упаковках рост ПРОДАЖ составил 7% — со 106,6 до 114,1 тыс., а в деньгах — на 22,7% (со 160,4 до 196,8 млн руб.). Препараты для прерывания беременности куряне также стали приобретать чаще. Рост продаж составил 18% (с 17,9 до 21,1 тыс. упаковок), а в денежном выражении — 14% (с 12,2 до 13,9 млн руб.).

В Липецкой области продажи пероральных контрацептивов также выросли на 4,6% — со 141,1 тыс. до 147,7 тыс. упаковок. В деньгах рост составил 21,6% — до 209,8 млн руб. (с 172,5 млн руб.). Продажи препаратов для медикаментозного аборта в регионе выросли на 7% — с 17,2 тыс. до 18,5 тыс. упаковок. В денежном выражении рост составил 13,9% — с 10,7 до 12,2 млн руб.

В Орловской области спрос на противозачаточные снизился на 1,4% — со 106,4 тыс. до 104,9 тыс. упаковок. В деньгах продажи, напротив, выросли на 19% — до 190,8 млн руб. (со 160,4 млн руб.). На препараты для прерывания беременности спрос также уменьшился — на 9,5% (с 9,9 тыс. до 8,9 тыс. упаковок). В денежном выражении рост составил 8,9% (с 5,8 до 6,3 млн руб.).

В Тамбовской области продажи пероральных контрацептивов сократились на 3,9% (со 127,7 тыс. до 122,8 тыс. упаковок). В деньгах зафиксирован рост на 18,6% (со 193,3 до 229,3 млн руб.). Спрос на средства для медикаментозного аборта у тамбовчан уменьшился на 1,5% (с 12,7 тыс. до 12,5 тыс. упаковок). В денежном выражении динамика продаж почти не изменилась — рост составил 0,2% (с 8,09 до 8,1 млн руб.).

Рост спроса на пероральные контрацептивы и препараты для прерывания беременности в денежном выражении фиксируется в Черноземье третий год подряд. По данным DSM Group, в 2023 году было продано пероральных контрацептивов на 1,39 млрд руб.— на 11,9% больше, чем в предыдущем году (1,24 млрд руб.). Продажи препаратов для медикаментозного аборта в 2023 году в Черноземье выросли на 17,9% — с 69,1 млн руб. до 81,5 млн руб.

В Курской области с 2023 года действует закон, запрещающий «склонение к абортам» и предусматривающий штрафы. Большинство частных клиник в регионе прекратили проводить аборты. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее и в Липецкой области. В конце прошлого года закон о запрете склонения к абортам приняли в Орловской области, возможность введения подобного запрета также рассматривали тамбовские власти.

Акушер-гинеколог «Инвитро» в Воронеже Юлия Францкевич полагает, что на динамику повлиял комплекс демографических и медицинских факторов. «Изменилась структура контрацепции. Современные внутриматочные системы все популярнее благодаря высокой безопасности, длительному сроку действия и удобству использования. Многие женщины переходят с ежедневного приема гормональных таблеток на долгосрочные методы контрацепции. Также снижается репродуктивный потенциал населения: отмечается снижение фертильности пар»,— пояснила медик. По ее мнению, в ближайший год «маловероятно» увеличение спроса на данные препараты.

Акушер-гинеколог, эндокринолог и оперирующий хирург воронежской клиники «Эвкалипт» Карина Стрыгина не наблюдает в своей практике сокращения потребления пероральных контрацептивов. «Скорее, наоборот, все больше женщин нуждаются в гормональной контрацепции, лечении кровотечений, нарушении цикла. На препараты для медикаментозного аборта спрос может снижаться, так как женщины стали более ориентированы на правильную контрацепцию. Соответственно, мы наблюдаем меньше беременностей, около 20% женщин у нас на гормональных препаратах»,— рассказала врач.

Исследующий проблемы демографии доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения Воронежского госуниверситета Анатолий Крупко поясняет, что сокращение спроса на противозачаточные «не повлияло» на рождаемость. «Скорее всего, уровень жизни будет немного падать, отсюда и спрос на противозачаточные и препараты для медикаментозного аборта будет более низким, так как покупок товаров не первой необходимости станет меньше»,— полагает ученый.

Старший преподаватель факультета психологии университета «Синергия», психолог Анна Гусева связывает снижение спроса на противозачаточные с тем, что «население становится более образованным и более осознанно относится к своему здоровью.

Егор Якимов