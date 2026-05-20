На границе страхи ходят хмуро

По итогам 2025 года в Черноземье объем продаж антидепрессантов увеличился на 44%, до 691,4 млн руб., следует из данных отраслевой DSM Group. Лидером роста стала Белгородская область, где спрос на эту группу препаратов вырос на 55%. В то же время в макрорегионе увеличились продажи транквилизаторов, но менее заметно — на 21,6%, до 566,9 млн руб. Наибольшие темпы роста зафиксированы в Воронежской области — на 25%. Эксперты связывают динамику с ростом тревожных и депрессивных состояний на фоне обстрелов, экономических сложностей и общего уровня стресса, а также отмечают, что ситуация соответствует федеральному тренду.

В 2025 году в Черноземье было продано антидепрессантов на 691,4 млн рублей

В 2025 году в Черноземье было продано антидепрессантов на 691,4 млн руб., что на 44% больше, чем в предыдущем году (478,3 млн руб.). Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства DSM Group, которыми с «Ъ-Черноземье» поделились в компании. В количественном выражении продажи препаратов выросли на 26% — с 811,4 тыс. до 1 млн упаковок.

Больше всего продажи антидепрессантов в прошлом году выросли в Белгородской области — на 55%, с 96,9 млн до 150 млн руб. В упаковках рост составил 36% — со 172,6 тыс. до 235 тыс. упаковок.

В Орловской области спрос на препараты увеличился на 47% — с 32,5 млн до 47,9 млн руб. В количественном выражении показатель вырос на 28% — с 59,9 тыс. до 76,9 тыс. упаковок.

В Липецкой области продажи антидепрессантов выросли на 45% — с 90,8 млн до 131,7 млн руб. Число проданных упаковок увеличилось в регионе на 28% — со 159,3 тыс. до 204 тыс. упаковок.

В Тамбовской области спрос на препараты вырос на 43% — с 39,7 млн до 56,9 млн руб. В количественном выражении число проданных упаковок увеличилось на 23% — с 75,5 тыс. до 92,8 тыс. упаковок.

В Воронежской области спрос на антидепрессанты увеличился на 42% — со 161,8 млн до 229,7 млн руб. Количество проданных воронежцам упаковок выросло на 24% — с 243 тыс. до 300,6 тыс.

Меньше всего в макрорегионе продажи препаратов выросли в Курской области — на 33,5%, с 56,3 млн до 75,1 млн руб. В упаковках показатель увеличился на 12,7% — со 101,2 тыс. до 114 тыс. упаковок.

При этом в Черноземье по итогам 2025 года выросли продажи и анксиолитиков (транквилизаторов, лекарственных средств, которые снимают чувство тревоги, страха и эмоционального напряжения) — на 21,6% в денежном выражении, с 466,2 млн до 566,9 млн руб. В количественном выражении — на 12,7%, с 978,5 тыс. до 1,1 млн упаковок.

Наиболее заметно объемы продаж транквилизаторов увеличились в Воронежской области — на 25%, со 145,3 млн до 181 млн руб. В упаковках рост продаж составил 16,1% — с 284,1 тыс. до 329,8 тыс.

В Липецкой области спрос на анксиолитики вырос на 24% — с 79,7 млн до 98,7 млн руб. В количественном выражении показатель увеличился на 14% — со 190,7 тыс. до 217 тыс. упаковок.

В Белгородской области продажи транквилизаторов увеличились на 23% — со 100 млн до 123,4 млн руб. Число проданных упаковок выросло на 19,4% — с 208,5 тыс. до 249 тыс.

В Орловской области объем продаж транквилизаторов увеличился на 22% — с 27,8 млн до 34,1 млн руб. В упаковках показатель вырос на 6,9% — с 66,4 тыс. до 80 тыс. упаковок.

В Курской области спрос на препараты этой группы вырос на 16% — с 60,5 млн до 70,5 млн руб. Число проданных упаковок при этом увеличилось на 5,1% — со 111,3 тыс. до 117 тыс.

Наименьший рост продаж анксиолитиков в Черноземье зафиксирован в Тамбовской области — на 11%, с 52,8 млн до 58,5 млн руб. В количественном выражении показатель вырос на 1,6% — со 117,2 тыс. до 119,1 тыс. упаковок.

В целом в России в прошлом году объем продаж антидепрессантов вырос на 36%, до 20,5 млрд руб. В количественном выражении показатель увеличился на 24%, до 22,3 млн упаковок.

Заместитель главного врача Воронежского областного психоневрологического диспансера Максим Железняков объясняет рост продаж антидепрессантов и транквилизаторов в Черноземье, в том числе в приграничье, «комплексом проблем, связанных с геополитическими процессами».

«Каждую ночь у нас воют сирены, приходят СМС-оповещения, летают беспилотники. У людей возникают тревожные расстройства, нарушается сон.

Мужского населения стало не хватать, работать некому. Растут налоги, из-за чего страдает бизнес, закрываются малые предприятия, бизнесмены переживают. У них тоже возникают тревожно-депрессивные расстройства»,— пояснил врач.

Господин Железняков также обращает внимание, что рост продаж одних только антидепрессантов может быть вызван «беспорядочным самостоятельным потреблением данных препаратов из-за невежества и некомпетентности граждан»: «Их должен назначать специалист. Если люди станут чаще обращаться к врачам, то качественное лечение может снизить потребность в использовании антидепрессантов».

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что динамика продаж антидепрессантов в Черноземье соотносится с федеральным трендом: «Устойчивый рост спроса на антидепрессанты фиксируется в общероссийском масштабе начиная с 2020 года, тогда одним из последствий пандемии COVID-19 стали массовые депрессивные расстройства».

«Современный образ жизни в городах, достаточно стрессовый ритм тоже выступает стимулом к расширению объема применения антидепрессантов. Весомую роль тут играет экономическая и политическая повестка»,— сказал господин Беспалов.

Эксперт добавил, что, по данным RNC Pharma, в общем объеме потребления в макрорегионе половина продаж препаратов приходится на Воронежскую и Белгородскую области (32% и 20% соответственно). «В ближайшие два года мы прогнозируем продолжение тенденции расширения объемов как физического потребления антидепрессантов, так и переключения на более эффективные и дорогие препараты»,— заключил Николай Беспалов.

Основатель аутсорсинговой компании «Надежный выбор» и коуч ICF Олеся Валиуллова заявляет, что одной из причин роста потребления психотропных препаратов в Черноземье является «высокий уровень стресса у населения и особенно у предпринимателей».

«Кадровый голод, ключевая ставка, душащая бизнес, рост издержек плюс постоянное информационное давление — все это формирует картину, которую мы видим. Раньше люди терпели или глушили алкоголем, а сейчас чуть чаще идут к врачам и получают рецепты. У нас кризис уже четвертый год подряд, психика не успевает восстанавливаться»,— сказала предпринимательница.

Егор Якимов