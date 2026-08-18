Туристы заходят в песок
В Анапе разрешение на открытие сезона получили 109 пляжей
Разрешительные документы на открытие пляжного сезона, по данным на 14 августа, получили 109 пляжей Анапы, еще три береговые зоны проходят экспертизу, сообщила пресс-служба правительства России. По данным федеральных властей, регулярный мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края не фиксирует новых выбросов нефтепродуктов, а на песчаной полосе курорта полностью завершена отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Опрошенные «Ъ–Кубань» эксперты считают, что увеличение количества официально открытых пляжей в Анапе стало ключевым фактором оживления курорта, поскольку именно море и песчаный берег формируют основу его туристической модели.
Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ
В Анапе разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие сезона получили 109 пляжей, еще три — сейчас находятся на стадии экспертизы. Об этом сообщило правительство России по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крушением танкеров в Керченском проливе. Отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Правительственная комиссия продолжает координировать работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов.
Специалистами ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. «Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано»,— говорится в сообщении кабмина. Всего в ликвидации последствий ЧС задействованы 758 человек и 186 единиц техники.
Масштабные восстановительные работы потребовались после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
Руководитель компании «ТурЭксперт» Наталия Таможникова отмечает, что получение санитарных разрешений возвращает ценность всей сервисной экосистеме региона — от средств размещения до общепита, экскурсионных компаний, объектов винного туризма и санаторно-курортных комплексов. Особенность Анапы как семейной здравницы складывалась десятилетиями, а после сложного периода закрытия береговой полосы город снова получает возможность вернуть статус одного из главных центров притяжения на южном побережье, считает эксперт.
«По текущей ситуации с бронированиями я не вижу серьезного падения спроса на направление. Более того, часть туристического потока, который раньше ориентировался на Крым или соседний Геленджик, сейчас переориентируется именно на Анапу. Мы видим это и на уровне конкретных бронирований: часть заявок, планировавшихся на другие курорты, сейчас переориентируется на анапские объекты»,— констатирует госпожа Таможникова.
Она также добавила, что устойчивая база в виде программ детского оздоровления и привычного формата песчаных пляжей позволит Анапе выдержать непростые времена и постепенно восстановить туристический бизнес к бархатному сезону.
Развивая тему реактивации спроса, основатель турагентства SV tour Валентина Спивакова обращает внимание на то, что снятие ограничений оперативно конвертируется в реальные бронирования, так как туристы едут на Черное море в первую очередь ради самого моря, а не только ради инфраструктуры отелей и бассейнов.
По ее оценке, рынок реагирует мгновенно: агентства начали активно предлагать анапские курорты, а сами путешественники, получая официальные новости об открытии пляжей, бронируют средства размещения с большим удовольствием.
«Увеличение количества открытых пляжей напрямую определяет динамику турпотока: люди попросту боялись ехать из-за сообщений о мазуте и ждали подтверждений безопасности. Цены на размещение в высокий сезон сейчас растут вместе со спросом, так как в туризме стоимость всегда зависела от глубины бронирований, а от возвращения гостей на побережье выигрывают абсолютно все сегменты — от отелей и санаториев до торговли и общепита»,— считает госпожа Спивакова.
Основатель турагентства SV tour уверена, что недавний кризис частично изменил структуру спроса из-за высокого ценника в отелях. Но быстрый возврат интереса к открытым пляжам — сигнал к полноценному восстановлению пляжного туризма.
В то же время генеральный директор экосистемы управления репутацией и бизнес-аналитики «Платформа Victory» Василий Александров предостерегает от излишнего оптимизма, призывая разделять понятия юридического открытия береговой полосы и фактического возвращения туриста на курорт. По его мнению, современный потребитель принимает решение о поездке задолго до контакта с турагентом, опираясь на пользовательский контент, свежие фотографии и отзывы, которые в поисковой выдаче находятся в одной ленте с официальными сообщениями властей.
За период простоя Анапы туристы не перестали отдыхать, а переориентировались на Сочи, Дагестан, Абхазию и Балтику, где конкуренты успели подтянуть сервис и накопить массив положительных оценок.
«В следующем сезоне Анапа впервые за много лет будет участвовать в реальной конкуренции за туриста, а не получать поездку по умолчанию, ведь сломавшаяся привычка восстанавливается медленнее, чем береговая инфраструктура. Негативные отзывы 2025–2026 годов никуда не исчезнут из сети, поэтому задача курорта на ближайшее время — не просто принять людей, а произвести новый объем свежих впечатлений, который перекроет старый репутационный след»,— убежден эксперт.
Как считает Василий Александров, местному бизнесу необходимо прекратить перекладывать ответственность за имидж на городские власти, начать вручную работать с карточками объектов, делиться честной информацией о состоянии конкретных пляжных участков рядом с отелями и стимулировать гостей оставлять отзывы.