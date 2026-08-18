Туристы заходят в песок

Разрешительные документы на открытие пляжного сезона, по данным на 14 августа, получили 109 пляжей Анапы, еще три береговые зоны проходят экспертизу, сообщила пресс-служба правительства России. По данным федеральных властей, регулярный мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края не фиксирует новых выбросов нефтепродуктов, а на песчаной полосе курорта полностью завершена отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Опрошенные «Ъ–Кубань» эксперты считают, что увеличение количества официально открытых пляжей в Анапе стало ключевым фактором оживления курорта, поскольку именно море и песчаный берег формируют основу его туристической модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Анапе разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие сезона получили 109 пляжей, еще три — сейчас находятся на стадии экспертизы. Об этом сообщило правительство России по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крушением танкеров в Керченском проливе. Отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Правительственная комиссия продолжает координировать работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов.

Специалистами ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. «Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано»,— говорится в сообщении кабмина. Всего в ликвидации последствий ЧС задействованы 758 человек и 186 единиц техники.

Масштабные восстановительные работы потребовались после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Руководитель компании «ТурЭксперт» Наталия Таможникова отмечает, что получение санитарных разрешений возвращает ценность всей сервисной экосистеме региона — от средств размещения до общепита, экскурсионных компаний, объектов винного туризма и санаторно-курортных комплексов. Особенность Анапы как семейной здравницы складывалась десятилетиями, а после сложного периода закрытия береговой полосы город снова получает возможность вернуть статус одного из главных центров притяжения на южном побережье, считает эксперт.

«По текущей ситуации с бронированиями я не вижу серьезного падения спроса на направление. Более того, часть туристического потока, который раньше ориентировался на Крым или соседний Геленджик, сейчас переориентируется именно на Анапу. Мы видим это и на уровне конкретных бронирований: часть заявок, планировавшихся на другие курорты, сейчас переориентируется на анапские объекты»,— констатирует госпожа Таможникова.

Она также добавила, что устойчивая база в виде программ детского оздоровления и привычного формата песчаных пляжей позволит Анапе выдержать непростые времена и постепенно восстановить туристический бизнес к бархатному сезону.

Развивая тему реактивации спроса, основатель турагентства SV tour Валентина Спивакова обращает внимание на то, что снятие ограничений оперативно конвертируется в реальные бронирования, так как туристы едут на Черное море в первую очередь ради самого моря, а не только ради инфраструктуры отелей и бассейнов.

По ее оценке, рынок реагирует мгновенно: агентства начали активно предлагать анапские курорты, а сами путешественники, получая официальные новости об открытии пляжей, бронируют средства размещения с большим удовольствием.

«Увеличение количества открытых пляжей напрямую определяет динамику турпотока: люди попросту боялись ехать из-за сообщений о мазуте и ждали подтверждений безопасности. Цены на размещение в высокий сезон сейчас растут вместе со спросом, так как в туризме стоимость всегда зависела от глубины бронирований, а от возвращения гостей на побережье выигрывают абсолютно все сегменты — от отелей и санаториев до торговли и общепита»,— считает госпожа Спивакова.

Основатель турагентства SV tour уверена, что недавний кризис частично изменил структуру спроса из-за высокого ценника в отелях. Но быстрый возврат интереса к открытым пляжам — сигнал к полноценному восстановлению пляжного туризма.

В то же время генеральный директор экосистемы управления репутацией и бизнес-аналитики «Платформа Victory» Василий Александров предостерегает от излишнего оптимизма, призывая разделять понятия юридического открытия береговой полосы и фактического возвращения туриста на курорт. По его мнению, современный потребитель принимает решение о поездке задолго до контакта с турагентом, опираясь на пользовательский контент, свежие фотографии и отзывы, которые в поисковой выдаче находятся в одной ленте с официальными сообщениями властей.

За период простоя Анапы туристы не перестали отдыхать, а переориентировались на Сочи, Дагестан, Абхазию и Балтику, где конкуренты успели подтянуть сервис и накопить массив положительных оценок.

«В следующем сезоне Анапа впервые за много лет будет участвовать в реальной конкуренции за туриста, а не получать поездку по умолчанию, ведь сломавшаяся привычка восстанавливается медленнее, чем береговая инфраструктура. Негативные отзывы 2025–2026 годов никуда не исчезнут из сети, поэтому задача курорта на ближайшее время — не просто принять людей, а произвести новый объем свежих впечатлений, который перекроет старый репутационный след»,— убежден эксперт.

Как считает Василий Александров, местному бизнесу необходимо прекратить перекладывать ответственность за имидж на городские власти, начать вручную работать с карточками объектов, делиться честной информацией о состоянии конкретных пляжных участков рядом с отелями и стимулировать гостей оставлять отзывы.

Нурий Бзасежев