Пожар курортного масштаба

В акватории Черного моря вблизи Сочи продолжается ликвидация последствий пожара на танкере Aframax Rio, который перевозил нефтепродукты. Судно загорелось вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Открытое горение было ликвидировано утром следующего дня. Никто из экипажа не пострадал. Власти сообщают, что разлива нефтепродуктов удалось избежать и опасной концентрации продуктов горения в воздухе нет. Однако в Сочи и Сириусе рекомендуют пока не выходить на берег моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoruk Isik / Reuters Фото: Yoruk Isik / Reuters

Первые официальные сообщения о чрезвычайном происшествии с танкером Aframax Rio около Сочи появились около 20:00 6 октября. Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин написал о происшествии в своем канале в Max. Одновременно Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю проинформировала о закрытии пляжей Сириуса и обратилась к гражданам с просьбой не оставаться на улицах и не открывать окна. К этому моменту городские паблики почти час публиковали сообщения местных жителей о масштабном пожаре в акватории напротив морского порта.

Спутниковые сервисы, которые отмечают тепловые точки, фиксировали открытое горение нефти в Черном море, в 25 км от побережья Сириуса.

Минтранс РФ сообщил подробности инцидента спустя два часа после заседания штаба под руководством главы министерства Андрей Никитина. Танкер Aframax Rio шел под флагом Либерии с грузом нефти, когда у побережья Сочи его атаковали безэкипажные катера ВСУ и на борту возник пожар. Экипаж в составе 23 человек (граждане Индии) спасен, пострадавших нет, заявила пресс-служба Минтранса. Она также пояснила, что тушение огня может начаться после снижения интенсивности горения, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером, сил и средств спасателей достаточно.

После заявления министерства в 22:11 глава Сочи Андрей Прошунин также сообщил в своем канале в Max, что городской оперативный штаб временно ограничил доступ на морские набережные и пляжные территории. Примечательно, что в сообщении Минтранса РФ не уточнялась локация, вблизи которой произошел инцидент,— Сочи или Сириус.

О ликвидации открытого горения на танкере Aframax Rio Минтранс РФ объявил в среду в 11:17.

Загрязнения моря нефтяным грузом не выявлено, сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступила к ликвидации последствий инцидента. Спасательные суда продолжают дежурство в акватории, говорится в сообщении.

Власти Сочи заявили, что во всех районах города-курорта превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей ведет круглосуточное наблюдение за качеством атмосферного воздуха в Сочи, сообщает пресс-служба мэрии.

Расследовать инцидент в акватории будет Следственный комитет, который квалифицирует происшедшее как теракт (ст. 205 УК).

По данным профильных сайтов, нефтеналивной танкер Aframax Rio мог перевозить порядка 100 тыс. т (730 тыс. баррелей) нефти.

Анна Перова, Краснодар