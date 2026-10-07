Фильм про уральского драматурга Николая Коляду снимут в Свердловской области

Кинорежиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков планирует снять фильм про уральского драматурга, основателя Коляда-театра Николая Коляду. О своих планах он рассказал «4 каналу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Коляда (справа)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Николай Коляда (справа)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Накануне Антон Бутаков получил премию губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за фильм «Бесконечный апрель». Следующей его киноработой станет фильм о его учителе — съемки проходят в Свердловской области. «Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург»,— отметил режиссер.

Николай Коляда умер 2 марта в возрасте 68 лет, его похоронили на Широкореченском кладбище — проститься с ним пришли тысячи поклонников. Власти Екатеринбурга приняли решение увековечить память драматурга, назвав в его честь одну из новых улиц в микрорайоне «Академический-2» Чкаловского района.

В августе ЦСД поставил спектакль по мотивам пьесы Николая Коляды «Симонов и Кузнецов». Отрывок актеры показали на импровизированной сцене у Дома Маева на улице Тургенева, где в 2006-2016 годы находился Коляда-театр.

Ирина Пичурина