Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Драма посреди шоу

В Екатеринбурге умер основатель Коляда-театра Николай Коляда

Ранним утром 2 марта стало известно о смерти драматурга, режиссера, основателя Коляда-театра Николая Коляды. Ему было 68 лет. Простой сельский парень из Казахстана приехал в Свердловск, чтобы поступить в театральное училище, он смог стать драматургом высочайшего уровня и создать свой личный театр, превратившись в один из символов Екатеринбурга. Весь день к зданию Коляда-театра приходили люди с цветами. Каждый из них, наверняка, внутри не особо верил, что Николай Коляда уже из него не выйдет, зазывая на очередную постановку.

Коляда-театр после известий о смерти его основателя, режиссера и драматурга Николая Коляды

Коляда-театр после известий о смерти его основателя, режиссера и драматурга Николая Коляды

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Коляда-театр после известий о смерти его основателя, режиссера и драматурга Николая Коляды

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Около недели врачи пытались спасти Николая Коляду, попавшего в реанимацию. Каждый из его знакомых уповал на то, что и в этот раз он все сможет преодолеть. Но в ночь на 2 марта он умер.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР), где его родители поднимали целину. Простой сельский парень приехал в Свердловск, где в 1977 году окончил театральное училище. Долгое время служил в Свердловском академическом театре драмы.

Первую пьесу он написал спустя девять лет, в 1986 году. Используя свой драматургический дар, он работал на износ, создавая десятки произведений — на его счету более 120 пьес. Он сам вспоминал, что во время работы перед ним были вывешены десятки листов интересных и необычных слов, чтобы разнообразить лингвистическую жилку текста. И хотя он говорил, что «не знает, как пишется пьеса», Коляда умело обучал будущие таланты. Благодаря ему путевку в жизнь получили Ярослава Пулинович, Василий Сигарев, Анна Батурина, Александр Архипов и многие другие.

Хотя школу уральской драматургии и клеймили «чернухой», «хтонью», в их произведениях — это не более, чем фон. Пускай и полностью сгнивший. В авангарде творчества Николая Коляды чаще всего играла мелодика гуманизма и сострадания.

В последние годы в интервью он чаще всего упоминал любовь и свой театр — неразрывные в его сознании вещи.

Придерживаясь неореализма, выращенный на классической литературе, он сумел лицезреть «оскал эпохи», передать ее надрывность, меланхоличную боль. Коляда дружил с поэтом Борисе Рыжем, знавшем, казалось, все о тоске. «Человек он по жизни был грубый, злой, ехидный и вызывал сразу же отторжение. Какая-то агрессия шла от него. Я поначалу даже боялся его: еще врежет ни с того ни сего по пьяни»,— писал Коляда. Но вместе с тем отмечал хрустальность его поэзии, тотальное одиночество и красоту творца.

Николай Коляда умел находить таланты, которые особенно ярко раскрывались под его руководством в Коляда-театре, созданном им в 2001 году.

Для своих актеров он не жалел ничего: подкармливал, покупал им квартиры, организовывал гастроли в Москве и Европе.

За существование Коляда-театра ему постоянно приходилось бороться. Сначала за помещение, пока ему власти Свердловской области не выделили в 2014 году бывший кинотеатр «Искра», расположенный на проспекте Ленина. Потом за финансирование фестиваля «Коляда-plays» (в последний раз ему отказали в получении гранта из областного бюджета).

Говорить о судьбе Коляда-театра после смерти его основателя пока рано. Культурная элита надеется, что учреждение справится со всеми трудностями.

Кажется, чтобы показать эту стойкость, в Коляда-театре не стали отменять запланированные на 2 и 3 марта показы последней постановки Коляды «Орфей спускается в ад». Перед генеральным прогоном его любимый актер Олег Ягодин рассказал, что драматург сбежал из больницы, чтобы закончить пьесу.

Билеты на спектакль раскупили за несколько часов после известий о смерти Николая Коляды. Вечером на премьере «Орфей спускается в ад» пришедшие в основном плакали. Пока люди приходили, один из работников театра играл на пианино. Под звук клавиш люди клали цветы возле портрета драматурга.

О времени и месте прощания с Николаем Колядой будет сообщено дополнительно.

Артем Путилов

Фотогалерея

Путь «солнца русской драматургии»

Предыдущая фотография
Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель &quot;Четвертого канала&quot; Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии &quot;Коляда-Plays&quot;. Николай Коляда (слева) во время церемонии

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2021&quot;, организованной на основе исследования ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;, в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля &quot;Баба Шанель&quot; на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы &quot;Курара&quot; Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре &quot;На Страстном&quot;. 2023 год

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 22

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Новости компаний Все