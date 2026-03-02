Драма посреди шоу

Ранним утром 2 марта стало известно о смерти драматурга, режиссера, основателя Коляда-театра Николая Коляды. Ему было 68 лет. Простой сельский парень из Казахстана приехал в Свердловск, чтобы поступить в театральное училище, он смог стать драматургом высочайшего уровня и создать свой личный театр, превратившись в один из символов Екатеринбурга. Весь день к зданию Коляда-театра приходили люди с цветами. Каждый из них, наверняка, внутри не особо верил, что Николай Коляда уже из него не выйдет, зазывая на очередную постановку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр после известий о смерти его основателя, режиссера и драматурга Николая Коляды

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Около недели врачи пытались спасти Николая Коляду, попавшего в реанимацию. Каждый из его знакомых уповал на то, что и в этот раз он все сможет преодолеть. Но в ночь на 2 марта он умер.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР), где его родители поднимали целину. Простой сельский парень приехал в Свердловск, где в 1977 году окончил театральное училище. Долгое время служил в Свердловском академическом театре драмы.

Первую пьесу он написал спустя девять лет, в 1986 году. Используя свой драматургический дар, он работал на износ, создавая десятки произведений — на его счету более 120 пьес. Он сам вспоминал, что во время работы перед ним были вывешены десятки листов интересных и необычных слов, чтобы разнообразить лингвистическую жилку текста. И хотя он говорил, что «не знает, как пишется пьеса», Коляда умело обучал будущие таланты. Благодаря ему путевку в жизнь получили Ярослава Пулинович, Василий Сигарев, Анна Батурина, Александр Архипов и многие другие.

Хотя школу уральской драматургии и клеймили «чернухой», «хтонью», в их произведениях — это не более, чем фон. Пускай и полностью сгнивший. В авангарде творчества Николая Коляды чаще всего играла мелодика гуманизма и сострадания.

В последние годы в интервью он чаще всего упоминал любовь и свой театр — неразрывные в его сознании вещи.

Придерживаясь неореализма, выращенный на классической литературе, он сумел лицезреть «оскал эпохи», передать ее надрывность, меланхоличную боль. Коляда дружил с поэтом Борисе Рыжем, знавшем, казалось, все о тоске. «Человек он по жизни был грубый, злой, ехидный и вызывал сразу же отторжение. Какая-то агрессия шла от него. Я поначалу даже боялся его: еще врежет ни с того ни сего по пьяни»,— писал Коляда. Но вместе с тем отмечал хрустальность его поэзии, тотальное одиночество и красоту творца.

Николай Коляда умел находить таланты, которые особенно ярко раскрывались под его руководством в Коляда-театре, созданном им в 2001 году.

Для своих актеров он не жалел ничего: подкармливал, покупал им квартиры, организовывал гастроли в Москве и Европе.

За существование Коляда-театра ему постоянно приходилось бороться. Сначала за помещение, пока ему власти Свердловской области не выделили в 2014 году бывший кинотеатр «Искра», расположенный на проспекте Ленина. Потом за финансирование фестиваля «Коляда-plays» (в последний раз ему отказали в получении гранта из областного бюджета).

Говорить о судьбе Коляда-театра после смерти его основателя пока рано. Культурная элита надеется, что учреждение справится со всеми трудностями.

Кажется, чтобы показать эту стойкость, в Коляда-театре не стали отменять запланированные на 2 и 3 марта показы последней постановки Коляды «Орфей спускается в ад». Перед генеральным прогоном его любимый актер Олег Ягодин рассказал, что драматург сбежал из больницы, чтобы закончить пьесу.

Билеты на спектакль раскупили за несколько часов после известий о смерти Николая Коляды. Вечером на премьере «Орфей спускается в ад» пришедшие в основном плакали. Пока люди приходили, один из работников театра играл на пианино. Под звук клавиш люди клали цветы возле портрета драматурга.

О времени и месте прощания с Николаем Колядой будет сообщено дополнительно.

Артем Путилов