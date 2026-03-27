В Екатеринбурге появится улица Николая Коляды

Власти Екатеринбурга приняли решение увековечить память уральского драматурга Николая Коляды, назвав в его честь одну из новых улиц, сообщили в городской администрации.

Решение было принято на заседании комиссии по топонимике, которое провел первый заместитель мэра Екатеринбурга Рустам Галямов. Она появится в микрорайоне «Академический-2» Чкаловского района — рядом с улицами, названными в честь кинорежиссеров Ярополка Лапшина и Алексея Балабанова.

«Он внес большой вклад в развитие театрального искусства и укрепление репутации Екатеринбурга как театральной столицы страны»,— сказано в сообщении.

Драматург и основатель Коляда-театра Николай Коляда умер 2 марта в возрасте 68 лет — незадолго до этого его госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья. Его похоронили 5 марта на Широкореченском кладбище. Попрощаться с ним пришли тысячи поклонников.

Ирина Пичурина