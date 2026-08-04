ЦСД поставил спектакль по пьесе Николая Коляды «Симонов и Кузнецов»

Центр современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге поставил спектакль по мотивам пьесы Николая Коляды «Симонов и Кузнецов». Отрывок актеры показали на импровизированной сцене у Дома Маева на улице Тургенева, где в 2006-2016 годы находился Коляда-театр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация спектакля ЦСД по мотивам пьесы Николая Коляды «Симонов и Кузнецов»

Фото: София Паникова Презентация спектакля ЦСД по мотивам пьесы Николая Коляды «Симонов и Кузнецов»

Фото: София Паникова

Премьера постановки молодого режиссера Константина Доминского будет идти с 7 по 9 августа и закроет восьмой театральный сезон ЦСД, сообщили организаторы.

«Сложнейший текст. Одно удовольствие работать с таким. Причем для меня, как и для ребят, эта работа "на вырост". Очень высокий уровень актерского мастерства нужен, чтобы такие тексты нормально осваивать. Эту пьесу что-то роднит с театром абсурда. Мне кажется, она немного отдельно стоит от других и по языку, и по композиции, персонажи тоже необычные»,— поделился господин Доминский.

Спектакль по мотивам пьесы Николая Коляды поставлен впервые, спустя 14 лет после выхода текста. По сюжету два 40-летних друга Коля Симонов и Илья Кузнецов (роли исполнили Антон Палицин и Григорий Гавриленко) типичные челноки, которые закупили на последние деньги товар для сбыта. На дороге они решают сократить путь и попадают в аварию. У мужчин нет ни связи, ни транспорта, ни помощи рядом. Даже ценный груз валяется где-то в грязи. Вокруг один глухой лес. После выпитого алкоголя мужчины начинают выяснять отношения: то ссорятся до хрипоты, то внезапно мирятся. Однако комичные перепалки неожиданно сменяются тревогой, и на месте банальной поломки вырастает куда более глубокая история о том, как страшно остаться одному, как больно расставаться с мечтами и как легко обмануться, думая, что делаешь все правильно. От себя режиссер добавил в текст разные отсылки на другие спектакли, «словечки» Николая Коляды, цитаты из его соцсетей и монолога «Сумасшедший трамвай».

По словам Антона Бутакова, место для предпремьерного показа было выбрано по нескольким причинам, в том числе, личным. «Первая причина — моя история с Коляда-театром началась именно здесь. В 2007 году я пришел, на крыльце сидел Николай Владимирович и курил сигарету. Я промямлил: "Возьмите меня в театр". И там уже понеслось. Вторая причина — первое полноценное здание ЦСД было здесь»,— пояснил он.

Новый театральный сезон в ЦСД начнется с 16 сентября. Среди запланированных постановок заявлен спектакль «Братья Карамазовы».

София Паникова