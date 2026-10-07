Главные новости к утру 7 октября

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «очень скоро» у него состоится телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Власти Литвы заявили, что на территорию страны со стороны Белоруссии проникла группа вооруженных людей.

Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта в Йемене, если стороны будут заинтересованы в этом, сообщил замминистра иностранных дел Александр Алимов.

Лионель Месси сыграл в последнем матче за национальную сборную Аргентины по футболу.