Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами сообщил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о том, когда состоится беседа, он ответил: «очень скоро».

Ранее, выступая на мероприятии в штате Мэриленд, Дональд Трамп сообщил, что власти США продолжают работать над урегулированием российско-украинского конфликта. По его словам, завершение боевых действий «действительно становится ближе».