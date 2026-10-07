Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Путиным
Трамп сообщил о планах очень скоро пообщаться с Путиным по телефону
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами сообщил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о том, когда состоится беседа, он ответил: «очень скоро».
Ранее, выступая на мероприятии в штате Мэриленд, Дональд Трамп сообщил, что власти США продолжают работать над урегулированием российско-украинского конфликта. По его словам, завершение боевых действий «действительно становится ближе».
В марте 2025 года среди вопросов, которые Дональд Трамп планировал обсудить с Владимиром Путиным, назывались территории и контроль над Запорожской АЭС. Ранее заявленная повестка включала одновременно территориальный вопрос и управление конкретным объектом инфраструктуры.
В сентябре 2025 года Дональд Трамп называл диалог с Владимиром Путиным «очень хорошим», но 9 сентября обвинял Россию в затягивании мирного урегулирования. В его заявлениях прямой канал общения сочетался с публичным давлением по поводу темпов достижения соглашения.