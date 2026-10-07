Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Йемене
Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между правительством Йемена и движением «Ансар Аллах» (хуситами), если стороны заинтересованы в этом. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов.
«Мы всем говорим, что не готовы десантом высадиться и навязаться. Но если вы заинтересованы в нашей посреднической роли, такая роль будет сыграна нами с совершенно чистыми помыслами в качестве честного брокера»,— сказал замминистра в разговоре с «РИА Новости». Он отметил, что пока конкретных предложений стороны не высказывали.
Боевые действия между йеменским движением «Ансар Аллах» и правительственными войсками, поддерживаемыми Саудовской Аравией, возобновились в середине июля. 5 октября президент Йемена Рашад Аль-Алими объявил о старте военной операции по возвращению контроля над подконтрольными хуситам побережьем Красного моря и столицей страны Саной.
Посредничество в Йемене, как правило, направлено на перевод режима прекращения огня в политические переговоры, а не на самостоятельное решение конфликта. Так, в октябре 2022 года российское посольство в стране заявляло, что военного решения нет, а перемирие должно содействовать всеобъемлющему урегулированию путем переговоров. Ранее, в апреле 2022 года, договоренность о прекращении огня между Саудовской Аравией и хуситами заключалась при посредничестве Омана и ООН; после формального окончания срока стороны продолжили соблюдать ее условия и готовились к полноценному договору.
Главное ограничение переговоров — содержание самого компромисса. В марте 2024 года верховный лидер хуситов связывал окончательное перемирие с прекращением «осады, агрессии и оккупации», обменом пленными и компенсацией ущерба. Такая повестка выходит за рамки договоренности о паузе в боевых действиях и требует согласования одновременно вопросов безопасности, снятия блокады и взаимных претензий сторон.