Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Йемене

Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между правительством Йемена и движением «Ансар Аллах» (хуситами), если стороны заинтересованы в этом. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов.

«Мы всем говорим, что не готовы десантом высадиться и навязаться. Но если вы заинтересованы в нашей посреднической роли, такая роль будет сыграна нами с совершенно чистыми помыслами в качестве честного брокера»,— сказал замминистра в разговоре с «РИА Новости». Он отметил, что пока конкретных предложений стороны не высказывали.

Боевые действия между йеменским движением «Ансар Аллах» и правительственными войсками, поддерживаемыми Саудовской Аравией, возобновились в середине июля. 5 октября президент Йемена Рашад Аль-Алими объявил о старте военной операции по возвращению контроля над подконтрольными хуситам побережьем Красного моря и столицей страны Саной.