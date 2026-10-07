The Intercept: США могут не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке
США рискуют не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке, пишет издание The Intercept со ссылкой на источники. Американские чиновники признают, что состояние объектов нарушено настолько, что операции США стали ограничены.
По информации издания, атаки иранских ракет и беспилотников привели к критическим повреждениям ключевых баз Пентагона в регионе — в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании. В сентябре фото повреждений американских баз на Ближнем Востоке публиковал CBS News.
По словам собеседников издания, инфраструктура Пятого флота ВМС в Бахрейне и союзные базы на Кипре и Диего-Гарсии сильно пострадали. Кроме того, из-за риска атак иранских БПЛА США пришлось вывести 12 дальних бомбардировщиков B-1 из Великобритании.
Издание отмечает, что боевые действия также привели к истощению запасов ракет для комплексов Patriot и THAAD у американских сил, а также поставили под угрозу логистику ВМС США.
По данным официальных докладов, за время конфликта пострадали более 15 американских объектов по всему Ближнему Востоку. Всего сообщалось о 19 убитых и 900 раненых.
Ограничение американских операций складывается из нескольких связанных дефицитов: поврежденные базы нельзя использовать в прежнем режиме, а сокращение запасов перехватчиков и нехватка дальнобойных ракет уменьшают возможности одновременно защищать объекты и поддерживать длительную кампанию. По оценке от 16 сентября 2026 года, США израсходовали от половины до двух третей запасов ракет-перехватчиков, включая Patriot и THAAD, а их восполнение займет не менее пяти лет.
Восстановление инфраструктуры не сводится к ремонту отдельных объектов: боевые действия сделали базы слишком опасными для эксплуатации в довоенном режиме, а стоимость восстановления, по оценке от 25 апреля 2026 года, может составить миллиарды долларов. Поэтому даже возвращение исправных объектов в строй не устраняет сразу дефицит средств противоракетной обороны, который ограничивает продолжительность и масштаб дальнейших операций.