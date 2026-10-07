The Intercept: США могут не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке

США рискуют не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке, пишет издание The Intercept со ссылкой на источники. Американские чиновники признают, что состояние объектов нарушено настолько, что операции США стали ограничены.

По информации издания, атаки иранских ракет и беспилотников привели к критическим повреждениям ключевых баз Пентагона в регионе — в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании. В сентябре фото повреждений американских баз на Ближнем Востоке публиковал CBS News.

По словам собеседников издания, инфраструктура Пятого флота ВМС в Бахрейне и союзные базы на Кипре и Диего-Гарсии сильно пострадали. Кроме того, из-за риска атак иранских БПЛА США пришлось вывести 12 дальних бомбардировщиков B-1 из Великобритании.

Издание отмечает, что боевые действия также привели к истощению запасов ракет для комплексов Patriot и THAAD у американских сил, а также поставили под угрозу логистику ВМС США.

По данным официальных докладов, за время конфликта пострадали более 15 американских объектов по всему Ближнему Востоку. Всего сообщалось о 19 убитых и 900 раненых.