NYT: США вывели все свои бомбардировщики с базы Фэрфорд после новых угроз

США вывели все стратегические американские бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд спустя неделю после того, как на объекте предотвратили попытку теракта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Газета отмечает, что бомбардировщики вывели с базы в срочном порядке. Из-за этого некоторые самолеты и их экипажи вылетели еще до того, как были полностью подготовлены самолеты-заправщики для перелета в США. Один из собеседников NYT отметил, что срочность связана с новыми предупреждениями об угрозе, которые обеспокоили командование.

По данным NYT, на британской базе размещались около 12 американских бомбардировщиков. Американские вооруженные силы использовали Фэрфорд как перевалочный пункт, чтобы наносить удары по Ирану. Сейчас все бомбардировщики передислоцированы на свои постоянные базы в США.

27 сентября британская полиция задержала пятерых мужчин рядом с авиабазой Фэрфорд в графстве Глостершир, которую используют военно-воздушные силы США. Им предъявили обвинения в подготовке теракта и нарушении положений закона о взрывчатых веществах. По основной версии британских властей, злоумышленники действовали под управлением иностранного государства. Власти Великобритании допускают, что Иран может быть причастен к предполагаемой попытке теракта.