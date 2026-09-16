CBS опубликовал кадры разрушений на базах США после атак Ирана

Телеканал CBS опубликовал кадры разрушений на американских военных базах после ударов Ирана. Снимки передали журналистам действующие военнослужащие.

На кадрах зафиксированы повреждения зданий, авиатехники и инфраструктуры. В частности, на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии запечатлено прямое попадание в самолет разведки Boeing E-3 Sentry, у которого оторвало хвостовую часть. Фотографии с базы Кэмп-Бюринг в Кувейте и других объектов показывают разрушенные казармы и остовы зданий. Дату, когда были сделаны фотографии, телеканал не уточнил.

«Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами и получаем удары по лицу»,— сообщил один из военнослужащих.

Иранские удары пришлись по объектам США в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании. В опубликованном на этой неделе отчете генерального инспектора Пентагона потери техники в ходе конфликта оценены в сумму до $3,7 млрд, включая почти 60 уничтоженных самолетов и вертолетов, напоминает CBS News.