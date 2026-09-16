CBS опубликовал кадры разрушений на базах США после атак Ирана
Телеканал CBS опубликовал кадры разрушений на американских военных базах после ударов Ирана. Снимки передали журналистам действующие военнослужащие.
На кадрах зафиксированы повреждения зданий, авиатехники и инфраструктуры. В частности, на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии запечатлено прямое попадание в самолет разведки Boeing E-3 Sentry, у которого оторвало хвостовую часть. Фотографии с базы Кэмп-Бюринг в Кувейте и других объектов показывают разрушенные казармы и остовы зданий. Дату, когда были сделаны фотографии, телеканал не уточнил.
«Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами и получаем удары по лицу»,— сообщил один из военнослужащих.
Иранские удары пришлись по объектам США в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании. В опубликованном на этой неделе отчете генерального инспектора Пентагона потери техники в ходе конфликта оценены в сумму до $3,7 млрд, включая почти 60 уничтоженных самолетов и вертолетов, напоминает CBS News.
Опубликованные кадры важны не только как визуальное подтверждение отдельных повреждений: они показывают разрыв между публичной оценкой последствий и масштабом ущерба. В мае 2026 года The Washington Post сообщала как минимум о 228 поврежденных или уничтоженных военных объектах США на Ближнем Востоке, тогда как американские власти открыто не признавали этот масштаб; NBC News в апреле оценивала будущие расходы на восстановление в миллиарды долларов.
Неполнота публичной картины объяснялась не только отсутствием сводной оценки. В апреле 2026 года администрация США просила частные спутниковые компании закрыть доступ к снимкам военных баз, а отказ Пентагона раскрывать сведения о состоянии объектов вызывал недовольство законодателей, в том числе из Республиканской партии.
Последствия были операционными: в мае сообщалось, что США не могут полноценно использовать свои базы в регионе. В июле проблемы с поврежденной инфраструктурой, на фоне сокращения запасов ракет-перехватчиков и нехватки дальнобойных ракет, назывались ограничением для длительной полномасштабной операции против Ирана.