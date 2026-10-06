Пожар на танкере «Афрамакс Рио» у берегов Сочи. Главное
- Вечером 6 октября в акватории Черного моря у побережья Сочи после атаки безэкипажных катеров загорелся нефтяной танкер «Афрамакс Рио». Судно шло под флагом Либерии. На борту находились 23 человека — все граждане Индии. По данным Минтранса России, весь экипаж спасен, предварительно, никто не пострадал.
- На танкере находится груз нефти, в акватории продолжается ее открытое горение. Спасательные суда пока не могут безопасно приблизиться к судну. В Минтрансе сообщили, что тушение начнется после снижения интенсивности горения до уровня, позволяющего провести безопасное сближение. Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий происшествия.
- В Сочи и федеральной территории «Сириус» временно ограничили доступ на пляжи и морские набережные. Власти рекомендуют жителям и туристам дождаться официального решения об их открытии. Росгидромет рассчитывает направление продуктов горения, состояние воздуха и воды контролируют автоматические посты. В Сириусе, по данным главы территории Дмитрия Плишкина, концентрации загрязняющих веществ остаются ниже предельно допустимых значений.
- Сил и средств для ликвидации последствий, по данным Минтранса, достаточно. Городские и федеральные службы продолжают оценивать обстановку.
- По данным ТАСС, экипаж танкера доставлен на берег.