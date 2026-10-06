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После возгорания танкера воздух в Сириусе остается в норме

Состояние атмосферного воздуха на федеральной территории Сириус контролируют после возгорания танкера в акватории Черного моря. По данным мониторинга, концентрации загрязняющих веществ остаются кратно ниже предельно допустимых концентраций и не представляют угрозы для здоровья. Об этом сообщил глава Сириуса Дмитрий Плишкин в MAX-канале.

Возгорание танкера произошло в акватории Черного моря. После этого пляжи Сириуса были временно закрыты для отдыхающих. Власти продолжают мониторить состояние воздуха и воды на территории.

По данным Минтранса России, танкер с грузом нефти, следовавший под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами. На борту находились 23 члена экипажа. Все они были спасены. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение нефти. Проведение работ по тушению возможно после снижения интенсивности горения, когда спасательные суда смогут безопасно приблизиться к танкеру.

При этом мониторинг атмосферного воздуха в Сириусе показывает, что концентрации загрязняющих веществ остаются значительно ниже предельно допустимых значений. По данным главы федеральной территории, они не представляют угрозы для здоровья.

Мария Удовик

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