Экипаж танкера «Афрамакс Рио» спасли после атаки у Черного моря

Экипаж танкера «Афрамакс Рио», подвергшегося атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря, спасли. На судне находится груз нефти, в настоящее время в акватории происходит ее открытое горение. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Танкер следовал под флагом Либерии. Экипаж судна насчитывал 23 человека, все они являются гражданами Индии. По предварительной информации, в результате произошедшего никто из членов экипажа не пострадал.

Для ликвидации последствий атаки министр транспорта России Андрей Никитин провел заседание штаба. В настоящее время специалисты оценивают возможность проведения работ в акватории.

Из-за открытого горения нефти спасательные суда пока не могут безопасно приблизиться к танкеру. Приступить к тушению можно будет после снижения интенсивности горения, когда станет возможным безопасное сближение с судном.

«Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером»,— сообщили в Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что имеющихся сил и средств достаточно для ликвидации последствий произошедшего. Работы по тушению будут начаты после того, как интенсивность горения снизится до уровня, позволяющего спасательным судам безопасно подойти к танкеру.

Мария Удовик