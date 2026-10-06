Мэр Сочи сообщил о мерах после возгорания танкера «Афрамакс Рио»

В Сочи временно ограничили доступ на морские набережные и пляжные территории после возгорания танкера «Афрамакс Рио» в акватории Черного моря. Под руководством главы города Андрея Прошунина провели оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств, МЧС России, Росгидрометцентра Сочи и Роспотребнадзора.

«Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории»,— сообщил Андрей Прошунин.

По информации Министерства транспорта РФ, танкер «Афрамакс Рио» с грузом нефти, следовавший под флагом Либерии, подвергся атаке безэкипажными катерами. Экипаж судна состоял из 23 человек. Все они были спасены, по предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время в акватории Черного моря происходит открытое горение. Приступить к тушению, по словам главы Сочи, можно будет после снижения интенсивности горения.

Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления продуктов горения. Кроме того, автоматический пост контроля на постоянной основе ведет мониторинг качества воздуха и воды. Рано утром планируется провести подробный анализ и визуальный контроль ситуации.

Городские службы координируют действия в связи с произошедшим, оценивают обстановку и принимают необходимые меры для ликвидации горения.

Андрей Прошунин призвал жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об открытии пляжей и набережных.

Мария Удовик