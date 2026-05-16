Иконно русские ценности

Этой весной Государственная Третьяковская галерея передала в безвозмездное пользование Русской православной церкви две средневековые иконы — «Богоматерь Владимирскую» (XII век) и «Богоматерь Донскую» (XIV век). «Ъ» напоминает истории еще десяти реликвий, которые покинули стены музеев в современной России и переместились ближе к верующим.

Текст: Милена Двойченкова

Новгородская икона Божией Матери «Знамение» Дата создания: XII век

XII век Автор: неизвестен

неизвестен Иконографический тип: Оранта («молящаяся») Эта древнейшая чудотворная икона — такие почитаются в православии как источники чудесных исцелений и вспоможений — первоначально находилась в церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде. На ней изображена Богородица с поднятыми руками, на ее груди — в круглом щите-сфере — благословляющий младенец Христос. Самые древние подобные изображения есть в усыпальнице святой Агнии в Риме (IV век) и в византийской «Никопеи» (VI век). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новгородская икона Божией Матери «Знамение»

Фото: Новгородский музей-заповедник, Новгородский музей?заповедник Новгородская икона Божией Матери «Знамение»

Фото: Новгородский музей-заповедник, Новгородский музей?заповедник На Руси иконы такого типа появились в XI–XII веках, но название «Знамение» закрепилось после чуда 1170 года. По преданию, тогда войска Андрея Боголюбского и его союзников осадили Новгород. Архиепископ Илия, молившийся перед иконой Христа, услышал голос, который повелевал ему взять образ Богородицы из церкви Спаса Преображения на Ильиной улице и вынести на стену городской крепости. Во время крестного хода вражеская стрела вонзилась в лик Богоматери — из ее глаз потекли слезы, и икона повернулась лицом к городу. Враг впал в ужас, а новгородцы выиграли сражение. С образа сделаны многочисленные списки — Абалацкая, Курская-Коренная, Царскосельская (семейная святыня Романовых), Серафимо-Понетаевская и др. Среди известных случаев чудотворной помощи, зафиксированных преданием,— исцеление пораженных чумой новгородцев в 1352 году. В благодарность за исцеление икону торжественно перенесли из церкви Спаса Преображения в воздвигнутый в 1354-м храм Знамения Пресвятой Богородицы, впоследствии ставший собором Знаменского монастыря. Другое предание относит к 1611 году, когда занявшие Новгород шведы попытались ворваться в церковь во время богослужения, но невидимая сила отбросила их назад. После нескольких таких попыток неприятель отступил от храма, а вскоре покинул город. После 1917 года икона находилась в Новгородском музее-заповеднике, в 1991-м возвращена РПЦ и ныне хранится в новгородском Софийском соборе в киоте перед иконостасом. День празднования — 10 декабря.

Боголюбская икона Божией Матери Дата создания: XII век

XII век Автор: неизвестен

неизвестен Иконографический тип: Агиосоритисса («просительница») Икона написана по заказу князя Андрея Боголюбского в память о чудесном событии. В 1155 году, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, он взял с собой чтимую византийскую икону Божией Матери (позднее она получит имя Владимирской). Недалеко от Владимира лошади, везшие образ, остановились, сдвинуть их с места не удавалось. Князь решил молиться, и ему явилась Богородица, которая повелела перенести икону во Владимир, а на месте чудесной остановки возвести храм в ее честь. Исполняя повеление, Андрей Боголюбский заложил церковь Рождества Пресвятой Богородицы и основал монастырь. А в память о видении заказал лучшим иконописцам новый образ — икону, изображающую Богоматерь в рост, с молитвенно поднятыми руками, обращенную к Спасителю. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боголюбская икона Божией Матери

Фото: Svklimkin / Wikipedia Боголюбская икона Божией Матери

Фото: Svklimkin / Wikipedia Среди известных чудес, связанных с иконой,— события 1771 года, когда во Владимире свирепствовала чума: образ перенесли из Боголюбского монастыря во Владимир, после чего эпидемия прекратилась. Позднее перед списками с чудотворной иконы молились об избавлении от холеры в Юрьевском, Малоярославце и Боровске. В 1993 году образ передали РПЦ и поместили в Успенском соборе Княгинина монастыря во Владимире. К 1998-му установленные внутри климатической витрины датчики перестали функционировать: икона начала покрываться плесенью, а красочный слой — шелушиться и осыпаться. В 2009 году образ вернули в музей. За долгую историю его неоднократно переписывали, и к моменту реставрации состояние памятника оценивалось как критическое. Специалистам удалось не только укрепить живопись, но и раскрыть авторские фрагменты XII века — лик и одежды Богоматери. При этом обнаружилось довольно точное сходство лика с образом Владимирской Божией Матери — исследователи считают, что русский мастер скопировал его с греческого образца. Сама Владимирская икона, образ, который князь Андрей вез из Вышгорода, сегодня находится в храме Христа Спасителя. С 2024 года отреставрированная Боголюбская икона экспонируется в музейном центре «Палаты» во Владимире на выставке «Новое обретение». День празднования Боголюбской иконы — 1 июля.

Явленная Толгская икона Богоматери Дата создания: XIII–XIV века

XIII–XIV века Автор: неизвестен

неизвестен Иконографический тип: Елеуса («умиление») Икона — одно из трех древнейших изображений Толгской Богоматери конца XIII — начала XIV веков. В отличие от более ранней Тронной иконы (Толгская I, последняя четверть XIII века, хранится в Государственной Третьяковской галерее) и более поздней Толгской III (около 1327 года, находится в собрании Русского музея) именно этот образ прославился как явленный и чудотворный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Явленная Толгская икона Богоматери

Фото: Ярославский художественный музей Явленная Толгская икона Богоматери

Фото: Ярославский художественный музей По преданию, в 1314 году епископ Ростовский и Ярославский Прохор, возвращаясь из Белозерских земель, остановился на отдых на берегу Волги близ устья реки Толги. Ночью он проснулся от яркого света и увидел на противоположном берегу огненный столп, к которому через реку тянулся мост. Перейдя по нему, святитель увидел Пресвятую Богородицу с младенцем на руках, стоящую в воздухе в ярком сиянии. После молитвы святитель вернулся в шатер, забыв свой жезл. Утром сопровождавшие епископа помощники нашли на другом берегу реки икону, лежащую на земле, и рядом жезл. К полудню на месте обретения расчистили лес и тут же возвели деревянный храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, к вечеру церковь освятили и внесли в нее явленный образ. Так был основан Толгский Введенский монастырь, а 21 августа — день празднования иконы. Чем известны Владимирская и Донская иконы Богоматери Читать далее Среди приписываемых образу чудес — мироточение в 1392 году во время утрени. В конце XIV — начале XV века при пожаре, уничтожившем церковь, образ нашли невредимым в монастырской роще. В 1553 году после молитвы перед ним получил исцеление от болезни ног царь Иван Грозный, впоследствии он повелел возвести в монастыре каменный собор. В 1766 году икона, перенесенная в Ярославль, спасла город от засухи. После 1917 года икона поступила в собрание Ярославского художественного музея. В 2003-м ее передали РПЦ, и образ был возвращен в Свято-Введенский Толгский женский монастырь. В настоящее время икона находится в палате Крестовоздвиженского храма обители.

Тихвинская икона Божией Матери Дата создания: XII–XIV века

XII–XIV века Автор: неизвестен

неизвестен Иконографический тип: Одигитрия («путеводительница») С середины XVI века икону стали отождествлять со Влахернской Одигитрией, ее явление на Тихвинке русские книжники осмыслили как уход Богородицы из утративших благочестие Рима и Константинополя в новый удел — Святую Русь. Образ стал символом Третьего Рима и покровителем московского великокняжеского дома: в 1526 году перед ним молился о наследнике Василий III, а в 1547-м, незадолго до венчания на царство,— Иван IV. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тихвинская икона Божией Матери

Фото: Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» Тихвинская икона Божией Матери

Фото: Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» Икона написана греческим мастером, однако предание возводит ее к самому евангелисту Луке. В V веке образ был перенесен из Иерусалима в Константинополь, где для него построили Влахернский храм. Необъяснимо исчезнув из Константинополя за 70 лет до падения империи, икона, согласно сказанию, в 1383 году явилась в новгородских пределах. «Ангелами невидимо носима» и «светозарно шествуя по воздуху», она неоднократно перемещалась, пока не остановилась на берегу реки Тихвинки. На месте последнего явления в том же году поставили деревянный храм Успения, а в 1560 году по указу Ивана Грозного основали Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. В Смутное время, когда шведы пытались взять Тихвинский монастырь, иноки не смогли сдвинуть образ с места и, приняв это за знак, остались оборонять обитель и выстояли. Список иконы помогал российским полкам во время Северной войны при осаде близ села Сара в 1701 году. Есть множество рассказов об исцелениях благодаря и самому первообразу, и его спискам. После закрытия монастыря в 1920-е икона находилась в Тихвинском краеведческом музее. В ноябре 1941 года немецкие оккупанты передали ее Псковской духовной мисси для богослужений в Троицком кафедральном соборе Пскова, через два года икона оказалась в американской зоне оккупации Германии. Оттуда будущий архиепископ Сан-Францисский Иоанн в 1949 году переправил образ в США, где он хранился в Свято-Троицком соборе в Чикаго. Согласно завещанию священнослужителя, икона должна была вернуться в Россию только по возрождении Тихвинской обители. После восстановления монастыря и Успенского собора в 2004 году образ был торжественно переправлен в Россию. В настоящее время икона находится в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре. День празднования — 9 июля.

Спас Елеазаровский Дата создания: около 1352

около 1352 Автор: неизвестен

неизвестен Иконографический тип: Пантократор («всесильный») Образ, согласно устному преданию, был явлен в 1352 году после пожара у деревни Слобода под Псковом — на дубу близ сгоревшего храма. На месте обретения основали Великопустынский Спасо-Преображенский мужской монастырь, где икона пребывала до 1766 года. Она написана на красном фоне, ее архаичный, экспрессивный стиль выдает руку мастера, знакомого с византийскими образцами XIII века, но переработавшего их в традициях посадской среды Пскова. Жест благословляющей руки, повернутой ладонью от зрителя,— деталь, восходящая к ранневизантийской иконографии и сравнительно редкая в русских памятниках, ближайшие аналоги — константинопольский «Спас» 1387–1395 годов и новгородские иконы-таблетки рубежа XV–XVI веков. Среди чудес, связываемых с иконой,— спасение Пскова от моровой язвы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спас Елеазаровский

Фото: Псковский музей-заповедник Спас Елеазаровский

Фото: Псковский музей-заповедник В 1766 году Великопустынскую обитель упразднили, и чудотворный образ перенесли в Елеазаровский монастырь, получивший с тех пор имя Спасо-Елеазаровского. После событий 1917 года икона поступила в Псковский музей, в 1927 году ее отреставрировали в Москве, после чего она вернулась в Псков и долгие годы украшала выставку «Живопись древнего Пскова» в Поганкиных палатах. В 2010 году по обращению Псковской епархии икону передали во временное хранение в возрожденный Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Для святыни изготовили специальный киот, обеспечивающий необходимый микроклимат. В 2023 году при профилактическом осмотре специалисты заметили небольшую приподнятость красочного слоя, икону на несколько месяцев возвращали в музей для реставрации, а в феврале 2024-го она вновь была передана в монастырь. День празднования Спаса Елеазаровского — 14 августа.

Феодотьевская икона Божией Матери Дата создания: XIII век

XIII век Автор: неизвестен

неизвестен Иконографический тип: Одигитрия («путеводительница») Образ был принесен на Рязанскую землю в начале XIII века святителем Евфросином, епископом Муромским и Рязанским, со Святой горы Афон. Первоначально икона хранилась в Успенском соборе Старой Рязани — столицы княжества, находившейся примерно в 40 км от нынешней Рязани. В 1237 году, во время Батыева нашествия, город был полностью сожжен и разорен, а святыня считалась утраченной в огне. Спустя два с половиной столетия ее чудесно обрели примерно в 53 км от Старой Рязани, близ деревни Феодотьево, после чего за образом закрепилось второе имя — Феодотьевская икона Божией Матери. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Феодотьевская икона Божией Матери

Фото: Музей-заповедник Рязанский кремль Феодотьевская икона Божией Матери

Фото: Музей-заповедник Рязанский кремль Икона двусторонняя: на лицевой стороне — поясное изображение Богоматери с Младенцем, указующей перстом на Сына как на путь спасения, на обороте — фигуры равноапостольных Константина и Елены (живопись XVII века по наклеенной паволоке). На ликах заметны следы ожогов, оставленные пожаром 1237 года. В музейное собрание икона попала после революции и долгое время находилась в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Ее датировали XVI веком, но в 1980-е реставраторы раскрыли первоначальную живопись, по характеристикам соответствующую XIII столетию. Научная реставрация не только вернула подлинный лик, но и подтвердила древнее предание: икона действительно была создана при святителе Евфросине и пережила пожар Батыева нашествия. В 2009 году образ передали из музея-заповедника в «Древлехранилище» — музей, учрежденный Рязанской епархией. Позднее, в 2011 году, в ходе масштабной передачи церковного имущества Рязанского кремля в пользу местной епархии икона в числе других 66 предметов была официально закреплена за епархией. Ныне святыня помещена в воздухонепроницаемый киот и доступна в Архангельском соборе — древнейшем храме, сохранившемся на территории области. День празднования иконы — 15 июля.

Никола Зарайский Дата создания: XVI век

XVI век Автор: неизвестен

неизвестен Иконографический тип: Оранта («молящаяся») Образ восходит к древней корсунской святыне, история которой изложена в «Повестях о Николе Заразском». Согласно летописи, в 1225 году священник Евстафий по повелению самого святителя Николая перенес его икону из Херсонеса Таврического в рязанские земли — морем через Европу до Балтики, затем через Новгород, где перед образом молился юный Александр Невский. В устье реки Осетр, близ города Красного (ныне Зарайск), икону торжественно встретил удельный князь Федор Юрьевич. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никола Зарайский

Фото: Третьяковская галерея Никола Зарайский

Фото: Третьяковская галерея В 1237 году, во время Батыева нашествия, князь Федор был убит в ставке хана за отказ отдать ему в наложницы жену Евпраксию. Узнав о гибели мужа, княгиня с малолетним сыном выбросилась из высокого терема и «заразилась» (разбилась насмерть). В память об этом трагическом событии икона получила имя Заразской, а город со временем стал зваться Зарайском. Святыня прославилась множеством чудес — исцелениями, помощью при осадах, защитой от врагов. В XVI веке с древнего образа был сделан список, который также почитался чудотворным и позднее был украшен золотой ризой, пожертвованной Василием Шуйским. После закрытия храмов Зарайского кремля в советские годы икона сначала попала в местный краеведческий музей, а в 1966 году ее перевезли в Москву для реставрации. Образ оставался в фондах Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В 2013 году, после завершения реставрации и создания в возрожденном соборе Иоанна Предтечи Зарайского кремля необходимого климатического режима, икона была передана РПЦ. Образ поместили в специальную капсулу с постоянным мониторингом температуры и влажности. День празднования Николы Зарайского — 11 августа.

«Троица» Дата создания: XV век

XV век Автор: Андрей Рублев

Андрей Рублев Иконографический тип: Ветхозаветная Троица Икона написана по просьбе игумена Никона Радонежского для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, только что перед этим возведенного в камне. По наиболее распространенной версии, иконописец Андрей Рублев работал над образом в составе артели, украшавшей иконостас нового собора в 1420-е. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Троица»

Фото: Государственная Третьяковская галерея «Троица»

Фото: Государственная Третьяковская галерея Около 500 лет «Троица» пребывала в Троицком соборе лавры. Почти все это время живопись была скрыта под окладами: золотым — даром Ивана Грозного (1575), затем новым золотым с драгоценностями от Бориса Годунова (1600), а с XIX века — сплошным серебряным, оставлявшим видимыми лишь лики и кисти рук. Первую попытку раскрыть авторскую живопись предпринял реставратор Василий Гурьянов в 1904–1905 годы. Полную расчистку завершили в 1918–1919 годах специалисты Комиссии по охране памятников лавры, после чего икона была оставлена в соборе без оклада. В 1929 году «Троица» была передана в Третьяковскую галерею и вошла в постоянное музейное собрание. Во время Великой Отечественной войны в 1941–1944 годах образ находился в Новосибирске. На протяжении десятилетий икона лишь изредка покидала музей: с 1997 года ее ежегодно переносили на богослужение в домовый храм при галерее, а в июле 2022-го на два дня доставляли в Троице-Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. В мае 2023 года президент Владимир Путин принял решение о возвращении «Троицы» РПЦ. После годичного пребывания в московском храме Христа Спасителя в июне 2024-го икона была перевезена в Троицкий собор лавры и помещена на историческое место — справа от царских врат. Государство заключило с церковью договор безвозмездного пользования на 49 лет: икона остается в музейном фонде, но физически находится в соборе. Реставраторы беспокоятся о сохранности памятника: по сообщениям СМИ, к 2024 году обещанная климатическая капсула так и не была смонтирована, а информации о том, что музейные специалисты получили доступ к осмотру реликвии, не поступало. День Святой Троицы отмечается на пятидесятый день после Пасхи.

Владимирская икона Богоматери Дата создания: XII век

XII век Автор: неизвестен

неизвестен Иконографический тип: Елеуса («умиление») На Русь икона прислана из Константинополя около 1130 года как дар киевскому князю Мстиславу Владимировичу. По преданию, образ написал евангелист Лука на доске от стола, за которым трапезовало Святое семейство. Поначалу святыня находилась в женском монастыре Вышгорода, пока в 1155 году Андрей Боголюбский не перевез ее в свои суздальские земли. Образ поместили в Успенском соборе Владимира, и с тех пор он получил свое название. Икона сопровождала князя в походе на волжских булгар в 1164 году и считалась главной святыней Северо-Восточной Руси. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимирская икона Богоматери

Фото: Государственная Третьковская Галерея Владимирская икона Богоматери

Фото: Государственная Третьковская Галерея В 1395 году, когда к Москве подступали полчища Тамерлана, чудотворный образ доставили из Владимира. В день всенародного моления хан неожиданно повернул войска. В память о спасении города основали Сретенский монастырь. Окончательно икона переместилась в Москву в 1480 году — ее поместили в новый Успенский собор Кремля, справа от царских врат. Перед ней молились Иван Грозный перед военными походами, Борис Годунов при избрании на царство, а в 1812 году с ней совершали крестный ход в день Бородинской битвы. После событий 1917 года образ поступил в Государственный исторический музей, в 1930-м был передан в Третьяковскую галерею. С 1999 года икона находилась в относящемся к музею Никольском храме в Толмачах. В апреле 2026-го икона передана РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет и выставлена в храме Христа Спасителя для поклонения. По условиям договора специалисты Третьяковской галереи имеют беспрепятственный доступ к образу для мониторинга состояния. Икона размещена в специальной витрине с поддержанием необходимого климатического режима. Празднование в честь Владимирской иконы совершается трижды в год: 3 июня (спасение Москвы от нашествия Мехмед-Гирея в 1521 году), 6 июля (спасение от войск хана Ахмата в 1480 году и освобождение от татаро-монгольского ига) и 8 сентября (Сретение, установленное в память о спасении Москвы от Тамерлана в 1395 году).