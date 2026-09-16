В Третьяковской галерее опровергли реставрацию «Троицы» Рублева

Икона «Троица» Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троице-Сергиевой Лавры из-за корректировки климатической витрины. Об этом сообщила глава Третьяковской галереи Ольга Галактионова. Она добавила, что о реставрации иконы речь не идет, и призвала не верить неофициальной информации.

«Это технический момент. Такого ажиотажа, такого внимания не заслуживает эта техническая работа. Все в техническом вопросе, не верьте фотографиям неизвестного происхождения. Эта техника, естественно, требует контроля и работы в данном случае»,— сказала госпожа Галактионова журналистам.

Глава Третьяковской галереи отметила, что перемещать икону из мастерских лавры нет необходимости. Витрину настроят быстро под контролем специалистов.

«Троица» с лета 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры. Ее поместили в климатическую витрину в алтарной части Троицкого собора лавры. 12 сентября в соцсетях появились сообщения, что из-за поломки витрины и повышенной влажности состояние иконы резко ухудшилось. В интернете публиковали снимки одного из фрагментов «Троицы», на котором из-за деформации досок проступил клей. Накануне пресс-служба галереи сообщала, что «Троицу» Андрея Рублева изъяли из климатической витрины и переместили в мастерские лавры, чтобы проверить ее состояние. В иконостасе «Троицу» временно заменили на копию.