Разовые выплаты контрактникам в Липецке увеличили до 3,6 млн рублей

С 6 октября в Липецке увеличены единовременные выплаты при заключении контракта на военную службу. Для контрактов в войска беспилотных систем они с учетом федеральных и региональных средств составляют теперь 3,6 млн руб., а для других подразделений Минобороны — 3,1 млн руб. Выплаты увеличены на период до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Это одна из мер поддержки, адресованных людям, которые делают осознанный выбор и встают на защиту Родины, берут на себя ответственность за безопасность страны. Государство обязано сделать так, чтобы этот выбор был подкреплен реальной помощью»,— написал господин Артамонов в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», размер разовой региональной выплаты за заключение контракта с Минобороны в Липецкой области в последний раз был увеличен в феврале этого года. Он составил 2,5 млн руб. для контрактников подразделений БПЛА и 2 млн руб. — для бойцов других подразделений. Таким образом, осенний рост суммы превысил 1 млн руб.

Осенью 2025-го существенно вырос размер разовых выплат контрактникам в Воронежской и Тамбовской областях.

Денис Данилов