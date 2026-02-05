Разовую выплату контрактникам в Липецкой области увеличили до 1 млн рублей

С 1 февраля в Липецкой области увеличили размер разовой региональной выплаты за заключение контракта с Минобороны: с 850 тыс. руб. до 1 млн руб. О принятии соответствующего решения сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Кроме того, установлена поддержка для тех, кто заключил контракт на службу в войсках беспилотных систем,— в размере 1,5 млн руб. Также глава региона поручил каждому муниципалитету дополнительно выплатить по 600 тыс. руб. добровольцам.

Губернатор уточнил, что с учетом федеральных средств общая выплата для контрактников подразделений БПЛА составит 2,5 млн руб., а для бойцов других подразделений — 2 млн руб.

Прошлой осенью существенно вырос размер разовых выплат контрактникам в Воронежской и Тамбовской областях — до 2,1 млн руб. и до 2,6 млн руб. соответственно.

Мария Свиридова