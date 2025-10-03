Единовременная выплата тамбовским контрактникам увеличена до 2,6 млн рублей

В Тамбовской области с 1 октября региональная часть единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны увеличилась с 1,1 млн руб. до 2,6 млн руб. Решение принято облдумой. Всего за первый год участия в СВО военнослужащий может получить 5,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, полная сумма единовременной выплаты за заключение контракта составит 3 млн руб. Из них 400 тыс. руб. приходятся на федеральную надбавку — она не изменилась. Еще 2,5 млн руб. военнослужащий получает в течение первого года участия в СВО, имея минимальную зарплату 210 тыс. руб. в месяц.

Увеличенная единовременная выплата положена гражданам, заключившим контракт с Минобороны в Тамбовской области на срок не менее одного года с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Всего в регионе для помощи участникам СВО и их семьям действует 46 мер поддержки.

Вчера стало известно, что единовременная выплата контрактникам в Воронежской области достигла 2,5 млн руб.

