Единовременную выплату контрактникам в Воронежской области увеличат до 2,5 млн

С 1 октября в Воронежской области региональная часть единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны для участия в специальной военной операции увеличилась с 505 тыс. руб. до 2,1 млн руб. Соответствующее решение принял губернатор Александр Гусев.

В правительстве региона уточнили, что совокупный объем выплаты с учетом федеральных средств составит 2,5 млн руб. Она будет действовать до конца 2025 года. На получение может претендовать доброволец, подписавший контракт в Воронежской области. Место прописки или проживания кандидата не имеет значения.

Инициативу об увеличении выплат выдвинули представители организаций, поддерживающих участников СВО и их родственников. Они указали, что средства являются важной помощью для семей военнослужащих, отметив, что размер поддержки уже был изменен в ряде регионов.

Помимо единовременной выплаты лицам, заключившим контракт, присваивается статус ветерана боевых действий и предоставляются меры социальной поддержки от облправительства, включая помощь членам их семей. Всего в регионе реализуется около 60 различных соцгарантий.

Единовременная выплата участникам СВО в Воронежской области стала самой высокой среди регионов Черноземья. При этом дополнительно военнослужащие получают до 300 тыс. руб. спонсорской поддержки от местных компаний. В Тамбовской области контрактникам начисляют 1,1 млн руб., в Липецкой области — 850 тыс. руб. В Белгородской и Курской областях военные получают по 800 тыс. руб. В два раза меньше составляет единовременная выплата контрактникам в Орловской области — 400 тыс. руб.

Кабира Гасанова