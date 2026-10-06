Кассация отказала воронежским властям в сносе дома девелопера Анохина

Арбитражный суд Центрального округа отказался удовлетворять жалобу министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области (МИЗО) на решения первой и второй инстанций по спору о доме местного девелопера Ильи Анохина (бизнес-партнер Антона Евсеева, известны по проектам ресторанов Brasserie Lambic и «Гармошка», жилкомплекса «Шуберский», клубного поселка Алексеевский). Тем самым был утвержден отказ в принуждении ответчика демонтировать строение. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным Rusprofile, Илья Анохин — совладелец десяти воронежских юрлиц, в том числе компаний, занимающихся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом (50% ООО «СЗ ”Аив Сомово”», 50% ООО «ПИК», 50% ООО «Гитан», 25% ООО «Актив»), предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества (40% ООО «Этажи-Воронеж»), деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания (25% ООО «Парсек», 25% ООО «Брассери»), а также деятельностью заказчика-застройщика, генподрядчика (50% ООО «СЗ АИВ») и консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления (33% ООО КП «Алексеевский»).

Предмет спора — жилой дом площадью 43,7 кв. м, расположенный на Новгородской улице, 120в в Воронеже. МИЗО требовало исключить объект из Единого государственного реестра недвижимости и обязать предпринимателя снести его за собственный счет. В октябре 2025 года Арбитражный суд Воронежской области признал доводы ответчика обоснованными. В ноябре министерство обжаловало это решение, но в июне 2026 года 19-й арбитражный апелляционный суд отклонил претензию. В июле ведомство подало кассационную жалобу.

В конце 2024 года Илья Анохин подал иск к МИЗО с требованием признать незаконным отказ в предоставлении ему земельного участка на Новгородской, 120в в собственность. Арбитражный суд Воронежской области в декабре 2024-го встал на сторону предпринимателя, сочтя действия властей неправомерными. Решение устояло в апелляции и кассации, а Верховный суд РФ отказался рассматривать претензию властей.

О том, как Илья Анохин, Антон Евсеев и Александр Балбеков выкупили один из старейших бизнес-центров в Воронеже,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова